https://sputniknews.com.tr/20230923/iddia-abd-ve-vietnam-arasinda-tarihi-bir-silah-tedarigi-anlasmasi-yapilabilir-1075704549.html
İddia: ABD ve Vietnam arasında tarihi bir silah tedariği anlaşması yapılabilir
İddia: ABD ve Vietnam arasında tarihi bir silah tedariği anlaşması yapılabilir
ABD ve Vietnam arasında büyük ölçekli bir silah tedarik anlaşması yapılabileceği iddia ediliyor. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T13:52+0300
2023-09-23T13:52+0300
2023-09-23T13:52+0300
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Batılı medya kaynaklarının haberlerine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Vietnam ile iki ülke arasındaki en büyük silah paketini tedariki üzerinde görüşüyor. Henüz müzakerelerin erken bir aşamasında olunduğu ve kesin şartların henüz belirlenmediği belirtilirken, Vietnam'a silah tedarikine ilişkin anlaşma 2024 yılında imzalanabileceği belirtiliyor.İsmini açıklanmayan bir başka kaynak ise, Washington'un silah paketinin finansmanı için özel koşullar belirlemeyi planladığını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, 10-11 Eylül tarihlerinde Vietnam'a resmi ziyarette bulunmuştu. ABD Başkanı'nın heyetinde, aralarında mikroçip üreten Intel ve GlobalFoundries şirketlerinin yönetim temsilcilerinin de bulunduğu ABD iş dünyası temsilcileri yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230912/biden-vietnam-lideri-diye-baska-bir--politikacinin-fotografini-paylasti-1075418378.html
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abd, vietnam, silah, silah satışı, silah ihracatı, batı medyası, batı basını
abd, vietnam, silah, silah satışı, silah ihracatı, batı medyası, batı basını
İddia: ABD ve Vietnam arasında tarihi bir silah tedariği anlaşması yapılabilir
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ABD ve Vietnam arasında büyük ölçekli bir silah tedarik anlaşması yapılabileceği iddia ediliyor.
Batılı medya kaynaklarının haberlerine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Vietnam ile iki ülke arasındaki en büyük silah paketini tedariki üzerinde görüşüyor. Henüz müzakerelerin erken bir aşamasında olunduğu ve kesin şartların henüz belirlenmediği belirtilirken, Vietnam'a silah tedarikine ilişkin anlaşma 2024 yılında imzalanabileceği belirtiliyor.
İsmini açıklanmayan bir başka kaynak ise, Washington'un silah paketinin finansmanı için özel koşullar belirlemeyi planladığını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, 10-11 Eylül tarihlerinde Vietnam'a resmi ziyarette bulunmuştu. ABD Başkanı'nın heyetinde, aralarında mikroçip üreten Intel ve GlobalFoundries şirketlerinin yönetim temsilcilerinin de bulunduğu ABD iş dünyası temsilcileri yer almıştı.