https://sputniknews.com.tr/20230912/biden-vietnam-lideri-diye-baska-bir--politikacinin-fotografini-paylasti-1075418378.html
Biden, Vietnam lideri diye başka bir politikacının fotoğrafını paylaştı
Biden, Vietnam lideri diye başka bir politikacının fotoğrafını paylaştı
ABD Başkanı Biden, Vietnam lideriyle yaptığı görüşmeye ilişkin gönderide başka bir politikacının fotoğrafını paylaştı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T20:44+0300
2023-09-12T20:44+0300
2023-09-12T20:44+0300
dünya
joe biden
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abd
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New York Post’un aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, Vietnam lideri Vo Van Thuong ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X (önceki adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Vietnamlı başka bir siyasetçinin fotoğrafını kullandı.Gönderide, “Başkan Vo Van Thuong, böylesine verimli bir görüşme için teşekkür ederim. Bu ortaklık, halklarımızın potansiyelini ve bununla birlikte bir dizi inanılmaz fırsatı ortaya çıkarmayı amaçlıyor" ifadeleri kullanıldı.Biden'ın Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Vuong Dinh Hue'yu selamladığı fotoğrafın yer aldığı hatalı paylaşım daha sonra kaldırıldı.
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joe biden, abd, abd
Biden, Vietnam lideri diye başka bir politikacının fotoğrafını paylaştı
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ABD Başkanı Biden, Vietnam lideriyle yaptığı görüşmeye ilişkin gönderide başka bir politikacının fotoğrafını paylaştı.
New York Post’un aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, Vietnam lideri Vo Van Thuong ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X (önceki adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Vietnamlı başka bir siyasetçinin fotoğrafını kullandı.
Gönderide, “Başkan Vo Van Thuong, böylesine verimli bir görüşme için teşekkür ederim. Bu ortaklık, halklarımızın potansiyelini ve bununla birlikte bir dizi inanılmaz fırsatı ortaya çıkarmayı amaçlıyor" ifadeleri kullanıldı.
Biden'ın Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Vuong Dinh Hue'yu selamladığı fotoğrafın yer aldığı hatalı paylaşım daha sonra kaldırıldı.