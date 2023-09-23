https://sputniknews.com.tr/20230923/ersin-tatar-rusyayla-ticaretimizi-artirmak-icin-mumkun-olan-her-seyi-yapiyoruz-1075712945.html
Ersin Tatar: Rusya’yla ticaretimizi artırmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz
Ersin Tatar: Rusya’yla ticaretimizi artırmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya’yla ticaret cirosunda artış sağlama amacıyla mümkün olan her şeyi yaptıklarını belirtti. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T20:35+0300
2023-09-23T20:35+0300
2023-09-23T20:35+0300
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Üst Düzey Haftası’na katılan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sputnik’e açıklamasında, “Dost ülkelerle, ticari potansiyele sahip ve büyük umut vaat eden bağlarımızı geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rusya da onlardan biri” ifadesini kullandı.Rusya’yla ilişkilere büyük değer verdiklerini kaydeden Tatar, bunun büyük ölçüde Rusya-Türkiye yakın ilişkilerinin sonucu olduğunu belirterek, “Türkiye üzerinden bağlantılarımız var. Rusya ile ticaretimiz var. Buna ticari ve tarım ürünlerimizin tedariki de dahil. Türk şirketleri üzerinden ticaretimiz var. Bana göre ticareti kesinlikle genişletmeliyiz” dedi.‘Umarım Moskova’yla doğrudan uçak seferleri başlar’Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a Türkiye üzerinden uçak trafiğinin çok yoğun olduğuna dikkat çeken Tatar, “Rusların Moskova’dan havalimanımıza doğrudan seferler düzenlemeyi kabul edeceğini umuyorum” ifadesini kullandı.Adını vermediği iki Rus havayolu şirketinden başvuru aldıklarını söyleyen Tatar, “Bu şirketler veya diğerleri, doğrudan sefer isteyebilir. Buna onay vermeye hazırım, çünkü bu tüm tarafların çıkarına olacak” diye kaydetti.Rusya ve Kuzey Kıbrıs arasında doğrudan seferlerin açılmasıyla ilgili görüşmelerin geçen yıldan beri devam ettiğini, lakin henüz hiçbir somut adımın atılmadığını belirten Tatar, ülkede en az 50 bin Rusya vatandaşının yaşadığına ve Rusya’yı ziyaret etmek isteyen Kıbrıslı Türk sayısının çok olduğuna dikkat çekerek iki ülke arasında doğrudan uçak seferlerinin büyük önem taşıdığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230923/ersin-tatar-rusya-kuzey-kibrista-konsolosluk-acmayi-dusunuyor-1075711528.html
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ersin tatar, rusya, türkiye, bm, birleşmiş milletler (bm), kuzey kıbrıs
ersin tatar, rusya, türkiye, bm, birleşmiş milletler (bm), kuzey kıbrıs
Ersin Tatar: Rusya’yla ticaretimizi artırmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya’yla ticaret cirosunda artış sağlama amacıyla mümkün olan her şeyi yaptıklarını belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Üst Düzey Haftası’na katılan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sputnik’e açıklamasında, “Dost ülkelerle, ticari potansiyele sahip ve büyük umut vaat eden bağlarımızı geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rusya da onlardan biri” ifadesini kullandı.
Rusya’yla ilişkilere büyük değer verdiklerini kaydeden Tatar, bunun büyük ölçüde Rusya-Türkiye yakın ilişkilerinin sonucu olduğunu belirterek, “Türkiye üzerinden bağlantılarımız var. Rusya ile ticaretimiz var. Buna ticari ve tarım ürünlerimizin tedariki de dahil. Türk şirketleri üzerinden ticaretimiz var. Bana göre ticareti kesinlikle genişletmeliyiz” dedi.
‘Umarım Moskova’yla doğrudan uçak seferleri başlar’
Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a Türkiye üzerinden uçak trafiğinin çok yoğun olduğuna dikkat çeken Tatar, “Rusların Moskova’dan havalimanımıza doğrudan seferler düzenlemeyi kabul edeceğini umuyorum” ifadesini kullandı.
Adını vermediği iki Rus havayolu şirketinden başvuru aldıklarını söyleyen Tatar, “Bu şirketler veya diğerleri, doğrudan sefer isteyebilir. Buna onay vermeye hazırım, çünkü bu tüm tarafların çıkarına olacak” diye kaydetti.
Rusya ve Kuzey Kıbrıs arasında doğrudan seferlerin açılmasıyla ilgili görüşmelerin geçen yıldan beri devam ettiğini, lakin henüz hiçbir somut adımın atılmadığını belirten Tatar, ülkede en az 50 bin Rusya vatandaşının yaşadığına ve Rusya’yı ziyaret etmek isteyen Kıbrıslı Türk sayısının çok olduğuna dikkat çekerek iki ülke arasında doğrudan uçak seferlerinin büyük önem taşıdığını kaydetti.