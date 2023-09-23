https://sputniknews.com.tr/20230923/ersin-tatar-rusya-kuzey-kibrista-konsolosluk-acmayi-dusunuyor-1075711528.html

Ersin Tatar: Rusya, Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk açmayı düşünüyor

Ersin Tatar: Rusya, Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk açmayı düşünüyor

Rus medyasına konuşan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yıl sonuna kadar Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk açmayı düşündüğü belirtti. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T18:19+0300

2023-09-23T18:19+0300

2023-09-23T18:19+0300

dünya

rusya

ersin tatar

recep tayyip erdoğan

kıbrıs

kuzey kıbrıs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/01/1049445411_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_109ab52d8d56a824bbc941bdeb0be812.jpg

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rus medyasına verdiği röportajda, Rusya'nın 2023'ün sonunda Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk açmasını beklediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, konuya yönelik "Konsolosluk açılsa dahi, Rusya bizi tanımayacak. Ancak bildiğiniz gibi Rus hükümeti Kuzey Kıbrıs'ta bir konsolosluk açmayı düşünüyor çünkü burada çok sayıda Rus var. Umarım gerçekleşir" dedi.Tatar, konsolosluğun açılma konusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşme sırasında kararlaştırıldığını belirtti ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan bize bu konuyu Putin ile görüştüğünü ve Putin'in kendisine Kuzey Kıbrıs'ta bir misyon açma yetkisi verdiğini söyledi. Bu ileriye doğru atılmış bir adımdır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230820/misirdan-kibris-aciklamasi-gerginligi-tirmandirmaktan-kacinilmali-1074781725.html

rusya

kıbrıs

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ersin tatar, recep tayyip erdoğan, kıbrıs, kuzey kıbrıs