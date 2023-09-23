https://sputniknews.com.tr/20230923/ersin-tatar-rusya-kuzey-kibrista-konsolosluk-acmayi-dusunuyor-1075711528.html
Ersin Tatar: Rusya, Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk açmayı düşünüyor
Ersin Tatar: Rusya, Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk açmayı düşünüyor
Rus medyasına konuşan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yıl sonuna kadar Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk açmayı düşündüğü belirtti. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T18:19+0300
2023-09-23T18:19+0300
2023-09-23T18:19+0300
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rus medyasına verdiği röportajda, Rusya'nın 2023'ün sonunda Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk açmasını beklediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, konuya yönelik "Konsolosluk açılsa dahi, Rusya bizi tanımayacak. Ancak bildiğiniz gibi Rus hükümeti Kuzey Kıbrıs'ta bir konsolosluk açmayı düşünüyor çünkü burada çok sayıda Rus var. Umarım gerçekleşir" dedi.Tatar, konsolosluğun açılma konusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşme sırasında kararlaştırıldığını belirtti ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan bize bu konuyu Putin ile görüştüğünü ve Putin'in kendisine Kuzey Kıbrıs'ta bir misyon açma yetkisi verdiğini söyledi. Bu ileriye doğru atılmış bir adımdır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230820/misirdan-kibris-aciklamasi-gerginligi-tirmandirmaktan-kacinilmali-1074781725.html
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rusya, ersin tatar, recep tayyip erdoğan, kıbrıs, kuzey kıbrıs
rusya, ersin tatar, recep tayyip erdoğan, kıbrıs, kuzey kıbrıs
Ersin Tatar: Rusya, Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk açmayı düşünüyor
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Rus medyasına konuşan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yıl sonuna kadar Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk açmayı düşündüğü belirtti.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rus medyasına verdiği röportajda, Rusya'nın 2023'ün sonunda Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk açmasını beklediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, konuya yönelik "Konsolosluk açılsa dahi, Rusya bizi tanımayacak. Ancak bildiğiniz gibi Rus hükümeti Kuzey Kıbrıs'ta bir konsolosluk açmayı düşünüyor çünkü burada çok sayıda Rus var. Umarım gerçekleşir" dedi.
Tatar, konsolosluğun açılma konusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşme sırasında kararlaştırıldığını belirtti ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan bize bu konuyu Putin ile görüştüğünü ve Putin'in kendisine Kuzey Kıbrıs'ta bir misyon açma yetkisi verdiğini söyledi. Bu ileriye doğru atılmış bir adımdır" dedi.