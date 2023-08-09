https://sputniknews.com.tr/20230809/rusya-kuzey-kibrista-konsolosluk-hizmeti-vermeye-baslayacak-1074513921.html

Rusya, Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak

Rusya, Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak

Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’nin Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan yurttaşlarına konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağı, bu kararın insani nitelikte olduğu ve Kuzey... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T19:52+0300

2023-08-09T19:52+0300

2023-08-09T19:52+0300

dünya

kuzey kıbrıs

kktc

konsolosluk

büyükelçilik

rusya

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Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, diplomatik misyonun Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan yurttaşlarına konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağı ve bu kararın insani nitelikte olduğu aktarıldı. Sputnik'e konuşan diplomatik kaynak, söz konusu hamlenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmen tanınacağı anlamına gelmediğine de vurgu yaptı. Büyükelçilik yetkilisi, “Rusya vatandaşlarına konsolosluk hizmeti verilecek. Adanın kuzeyinde bulunup ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet vereceğiz. Bu insanların tamamı adanın güney kısmına ulaşamıyor. Bu karar insani nitelikte olup yurttaşlara yardım ve destek sağlamayı amaçlıyor. KKTC'nin herhangi bir tanınmasının söz konusu olmadığı açık” diye konuştu. Büyükelçilik yetkilisinin açıklaması, Rus ve Türk medyasında çıkan haberleri takip etti. Haberler üzerine Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konsolosluk açılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu. Tatar, “(Rusların) konsolosluk açmak gibi bir talepleri olmadı. Ofis açma girişimleri vardı. İngiltere'nin de ofisi var. Rusya'nın da olması bizim için sakıncalı değildir. Burada birçok Rus var, tabii ki bir ofis açıp birtakım işlerini sürdürmeleri normaldir. Açarlarsa iyi olur. Bir ofis açma girişimleri var fakat konsolosluk açmak bambaşka bir şeydir, böyle bir şey yok" açıklamasında bulunmuştu.

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rusya, kktc'yi tanıdı mı, rusya kuzey kıbrıs'ta konsolosluk mu açıyor, rusya kktc büyükelçilik