https://sputniknews.com.tr/20230705/kuzey-kibris-ile-ehliyetlerin-karsilikli-taninmasinin-onaylanmasina-dair-kanun-teklifi-kabul-edildi-1073217033.html

Kuzey Kıbrıs ile ehliyetlerin karşılıklı tanınmasının onaylanmasına dair kanun teklifi kabul edildi

Kuzey Kıbrıs ile ehliyetlerin karşılıklı tanınmasının onaylanmasına dair kanun teklifi kabul edildi

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınmasının onaylanmasına dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T22:20+0300

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kuzey kıbrıs

ehliyet

tbmm

türkiye

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'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs T Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Teklifin tümü üzerinde söz alan Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye'nin dış politikasını belirlerken ülkenin ve milletin menfaatleri temelinde hareket ettiklerini ve ortak akılla çalıştıklarını söyledi.Yeni bölgesel ve küresel dengelerin oluştuğunu, yeni güç odaklarının ortaya çıktığını, geçmişte yegane belirleyici olan güçlerin giderek uluslararası arenada bu yeteneklerini kaybetmekte olduklarını ifade eden Oktay, ABD ve Avrupa Birliği başta olmak üzere, geleneksel güç odaklarının yaşanan küresel gelişmeler ve krizlerle başa çıkmakta ekonomik, siyasi ve en önemlisi ilkesel olarak yetersiz kaldığını gözlemlediklerinin altını çizdi.

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