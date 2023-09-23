https://sputniknews.com.tr/20230923/disisleri-bakani-fidan-suudi-mevkidasi-bin-ferhan-ile-gorustu-1075696278.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Türkevi'nde bir araya geldi. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T01:39+0300

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2023-09-23T01:39+0300

türkiye

hakan fidan

new york

suudi arabistan

faysal bin ferhan

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Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile Türkevi'nde görüşme gerçekleştirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230922/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-gorustu-1075692495.html

türkiye

new york

suudi arabistan

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hakan fidan, new york, suudi arabistan, faysal bin ferhan