https://sputniknews.com.tr/20230922/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-gorustu-1075692495.html
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T21:36+0300
2023-09-22T21:36+0300
2023-09-22T21:58+0300
türkiye
hakan fidan
türkiye
abd
antony blinken
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Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında temaslarına devam eden Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile New York'taki Lotte Palace Hotel'de görüştü.Görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20230920/disisleri-bakani-hakan-fidan-misir-disisleri-bakani-sameh-shoukry-ile-gorustu-1075615811.html
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hakan fidan, türkiye, abd, antony blinken
hakan fidan, türkiye, abd, antony blinken
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
21:36 22.09.2023 (güncellendi: 21:58 22.09.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında temaslarına devam eden Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile New York'taki Lotte Palace Hotel'de görüştü.
Görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü.