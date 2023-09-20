https://sputniknews.com.tr/20230920/disisleri-bakani-hakan-fidan-misir-disisleri-bakani-sameh-shoukry-ile-gorustu-1075615811.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T10:48+0300
2023-09-20T10:48+0300
2023-09-20T10:48+0300
türkiye
video
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
mısır
sameh shoukry
new york
bm
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Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, ayrıca diplomasi trafiği kapsamında İsviçre Dışişleri Bakanı, İtalya Dışişleri Bakanı, Almanya Dışişleri Bakanı ve İrlanda Dışişleri Bakanı ile de görüşme gerçekleştirdi.
türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüştü
2023-09-20T10:48+0300
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PT0M16S
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video, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, mısır, sameh shoukry, new york, bm, видео
video, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, mısır, sameh shoukry, new york, bm, видео
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Fidan, ayrıca diplomasi trafiği kapsamında İsviçre Dışişleri Bakanı, İtalya Dışişleri Bakanı, Almanya Dışişleri Bakanı ve İrlanda Dışişleri Bakanı ile de görüşme gerçekleştirdi.