https://sputniknews.com.tr/20230923/bati-medyasi-biden-ukraynaya-atacms-gonderecek-1075707041.html

Batı medyası: Biden, Ukrayna'ya ATACMS gönderecek

Batı medyası: Biden, Ukrayna'ya ATACMS gönderecek

İngiliz medyasının ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya ATACMS operasyonel-taktik füzeleri göndermeye karar... 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T16:29+0300

2023-09-23T16:29+0300

2023-09-23T16:29+0300

ukrayna krizi

ukrayna

joe biden

financial times

vladimir zelenskiy

abd

atacms füzeleri

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Batı medyası konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde "Washington füzelerin tek bir savaş başlığı yerine misket bombalarıyla donatılmış bir versiyonunu gönderecek" ifadelerine yer verdi.İsmi açıklanmayan kaynaklar İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, ABD'nin ilk olarak az sayıda füze göndereceğini söyledi. Kararın Vladimir Zelenskiy'in ABD ziyaretinden önce alındığı ancak Biden yönetiminin bunu açıkça duyurmamayı tercih ettiği kaydediliyor.İsmi açıklanmayan kaynaklardan biri, bu tercihin Rusya'yı alarma geçirmemek için alındığı vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230712/biden-ukraynaya-uzun-menzilli-atacms-fuzeleri-gonderme-konusunu-degerlendiriyoruz-1073479790.html

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ukrayna, joe biden, financial times, vladimir zelenskiy, abd, atacms füzeleri