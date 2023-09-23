https://sputniknews.com.tr/20230923/bati-medyasi-biden-ukraynaya-atacms-gonderecek-1075707041.html
Batı medyası: Biden, Ukrayna'ya ATACMS gönderecek
Batı medyası: Biden, Ukrayna'ya ATACMS gönderecek
İngiliz medyasının ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya ATACMS operasyonel-taktik füzeleri göndermeye karar... 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T16:29+0300
2023-09-23T16:29+0300
2023-09-23T16:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna
joe biden
financial times
vladimir zelenskiy
abd
atacms füzeleri
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Batı medyası konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde "Washington füzelerin tek bir savaş başlığı yerine misket bombalarıyla donatılmış bir versiyonunu gönderecek" ifadelerine yer verdi.İsmi açıklanmayan kaynaklar İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, ABD'nin ilk olarak az sayıda füze göndereceğini söyledi. Kararın Vladimir Zelenskiy'in ABD ziyaretinden önce alındığı ancak Biden yönetiminin bunu açıkça duyurmamayı tercih ettiği kaydediliyor.İsmi açıklanmayan kaynaklardan biri, bu tercihin Rusya'yı alarma geçirmemek için alındığı vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230712/biden-ukraynaya-uzun-menzilli-atacms-fuzeleri-gonderme-konusunu-degerlendiriyoruz-1073479790.html
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ukrayna, joe biden, financial times, vladimir zelenskiy, abd, atacms füzeleri
ukrayna, joe biden, financial times, vladimir zelenskiy, abd, atacms füzeleri
Batı medyası: Biden, Ukrayna'ya ATACMS gönderecek
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İngiliz medyasının ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya ATACMS operasyonel-taktik füzeleri göndermeye karar verdi.
Batı medyası konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde "Washington füzelerin tek bir savaş başlığı yerine misket bombalarıyla donatılmış bir versiyonunu gönderecek" ifadelerine yer verdi.
İsmi açıklanmayan kaynaklar İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, ABD'nin ilk olarak az sayıda füze göndereceğini söyledi.
Kararın Vladimir Zelenskiy'in ABD ziyaretinden önce alındığı ancak Biden yönetiminin bunu açıkça duyurmamayı tercih ettiği kaydediliyor.
İsmi açıklanmayan kaynaklardan biri, bu tercihin Rusya'yı alarma geçirmemek için alındığı vurguladı.