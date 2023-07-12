https://sputniknews.com.tr/20230712/biden-ukraynaya-uzun-menzilli-atacms-fuzeleri-gonderme-konusunu-degerlendiriyoruz-1073479790.html

Biden: Ukrayna’ya uzun menzilli ATACMS füzeleri gönderme konusunu değerlendiriyoruz

Biden: Ukrayna’ya uzun menzilli ATACMS füzeleri gönderme konusunu değerlendiriyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, uzun menzilli ATACMS füzelerini Ukrayna'ya tedarik etme olasılığını kurmayları ile birlikte değerlendirdiğini belirtti. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T22:17+0300

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Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinde yanında bulunan Beyaz Saray’ın gazeteci ekibinin sorusunu yanıtlayan Biden, Kiev’in en çok top mermisine ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek, uzun menzilli ATACMS füzelerini Ukrayna'ya tedarik etme olasılığını değerlendirdiğini söyledi.Bloomberg muhabirinin aktardığı üzere ABD Başkanı ilgili soruya, “Evet, ancak onlarda bir ATACMS muadili var ve en çok ihtiyaç duydukları şey top mermileridir. Bunun üzerinde çalışıyoruz” yanıtını verdi.Daha önce New York Times gazetesi, kendi kaynaklarına atıfta bulunarak ABD Başkanı Joe Biden’ın, Pentagon'un diğer bölgelerdeki operasyonları için bekletilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Ukrayna'ya sevk etme olasılığını kurmaylarıyla gizli şekilde istişare ettiğini yazmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230712/nyt-biden-yonetimi-uzun-menzilli-atacms-fuzelerini-kieve-gonderme-olasiligini-istisare-ediyor-1073457902.html

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