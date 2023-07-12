ABD basını: Biden yönetimi, Kiev'e uzun menzilli ATACMS füzeleri gönderme olasılığını görüşüyor

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Pentagon'un diğer bölgelerdeki operasyonları için bekletilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Ukrayna'ya sevk etme olasılığını kurmaylarıyla gizli şekilde istişare ediyor.



NYT'ye demeç veren iki ABD'li ve bir Avrupalı bürokrat, Biden yönetimi içindeki gizli görüşmelerde 'karadan karaya' ATACMS füzelerinin en azından birkaçının Kiev'e tedarikinin ele alındığını ifade etti.



ATACMS füzelerinin Rusya'ya bağlı Kırım Cumhuriyeti'ndeki hedefleri imha etme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.



Ukrayna yönetimi bu füzeleri almak için uzun süredir girişimde bulunuyor. Fakat Washington, Kiev'in 297 km menzilli ATACMS füzesi taleplerini bu füzelerin Rusya'nın kara sınırlarının içerisindeki bölgelere ulaşabilecek olması nedeniyle şimdiye dek geri çevirdi.



ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, 30 Haziran'daki açıklamasında, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları, ATACMS füzeleri ve misket bombalarının verilmesi yönünde henüz bir kararın alınmadığını belirterek "Tüm bu şeyler masada" demişti.