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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230712/nyt-biden-yonetimi-uzun-menzilli-atacms-fuzelerini-kieve-gonderme-olasiligini-istisare-ediyor-1073457902.html
ABD basını: Biden yönetimi, Kiev'e uzun menzilli ATACMS füzeleri gönderme olasılığını görüşüyor
ABD basını: Biden yönetimi, Kiev'e uzun menzilli ATACMS füzeleri gönderme olasılığını görüşüyor
ABD'nin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda Kiev'e uzun menzilli ATACMS taktik balistik füzelerinin gönderilmesini görüştüğü belirtildi. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T12:57+0300
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joe biden
füze
tedarik
ukrayna
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New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Pentagon'un diğer bölgelerdeki operasyonları için bekletilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Ukrayna'ya sevk etme olasılığını kurmaylarıyla gizli şekilde istişare ediyor.NYT'ye demeç veren iki ABD'li ve bir Avrupalı bürokrat, Biden yönetimi içindeki gizli görüşmelerde 'karadan karaya' ATACMS füzelerinin en azından birkaçının Kiev'e tedarikinin ele alındığını ifade etti.ATACMS füzelerinin Rusya'ya bağlı Kırım Cumhuriyeti'ndeki hedefleri imha etme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.Ukrayna yönetimi bu füzeleri almak için uzun süredir girişimde bulunuyor. Fakat Washington, Kiev'in 297 km menzilli ATACMS füzesi taleplerini bu füzelerin Rusya'nın kara sınırlarının içerisindeki bölgelere ulaşabilecek olması nedeniyle şimdiye dek geri çevirdi.ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, 30 Haziran'daki açıklamasında, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları, ATACMS füzeleri ve misket bombalarının verilmesi yönünde henüz bir kararın alınmadığını belirterek "Tüm bu şeyler masada" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230711/kuzey-kore-abdnin-ukraynaya-misket-bombasi-gonderme-kararini-kinadi-1073441723.html
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joe biden, füze, tedarik, ukrayna, atacms füzeleri
joe biden, füze, tedarik, ukrayna, atacms füzeleri

ABD basını: Biden yönetimi, Kiev'e uzun menzilli ATACMS füzeleri gönderme olasılığını görüşüyor

12:57 12.07.2023 (güncellendi: 13:02 12.07.2023)
© AP PhotoATACMS taktik balistik füzesi
ATACMS taktik balistik füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© AP Photo
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ABD'nin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda Kiev'e uzun menzilli ATACMS taktik balistik füzelerinin gönderilmesini görüştüğü belirtildi.
New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Pentagon'un diğer bölgelerdeki operasyonları için bekletilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Ukrayna'ya sevk etme olasılığını kurmaylarıyla gizli şekilde istişare ediyor.

NYT'ye demeç veren iki ABD'li ve bir Avrupalı bürokrat, Biden yönetimi içindeki gizli görüşmelerde 'karadan karaya' ATACMS füzelerinin en azından birkaçının Kiev'e tedarikinin ele alındığını ifade etti.

ATACMS füzelerinin Rusya'ya bağlı Kırım Cumhuriyeti'ndeki hedefleri imha etme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

Ukrayna yönetimi bu füzeleri almak için uzun süredir girişimde bulunuyor. Fakat Washington, Kiev'in 297 km menzilli ATACMS füzesi taleplerini bu füzelerin Rusya'nın kara sınırlarının içerisindeki bölgelere ulaşabilecek olması nedeniyle şimdiye dek geri çevirdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, 30 Haziran'daki açıklamasında, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları, ATACMS füzeleri ve misket bombalarının verilmesi yönünde henüz bir kararın alınmadığını belirterek "Tüm bu şeyler masada" demişti.
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