https://sputniknews.com.tr/20230923/antalyada-orman-yangini-teknelere-sicradi-mudahale-suruyor-1075706147.html
Antalya'da orman yangını teknelere sıçradı: Müdahale sürüyor
Antalya'da orman yangını teknelere sıçradı: Müdahale sürüyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk bölgede çıkan yangın, tersane ve ormanlık alana sıçradı. Poyrazın etkisiyle yangın hızla ilerliyor. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T15:08+0300
2023-09-23T15:08+0300
2023-09-23T15:08+0300
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antalya
orman yangını
tekne
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Antalya'nın Kumköy mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak özel bir tersanedeki teknelere ve yakındaki seralara sıçradı.Daha sonra büyüyen yangın ormanlık alana geçti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Havadan helikopter ve uçakla müdahalenin de başladığı bölgede ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.Çevredeki balıkçılardan Halil Balcı, poyrazın etkisiyle yangının teknelere doğru hızla ilerlediğini söyledi.Ardından yangının kısa sürede ormanlık alana sıçradığını belirten Balcı, "İtfaiyeyi biz aradık. Seraların yandığı söyleniyor. Yangın sebebiyle o tarafa geçemedik. Orman ekipleri de çevrede sürekli devriye atıyor, onlar da hızlı biçimde hemen geldiler" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230922/kusadasinda-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1075688294.html
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antalya, orman yangını, tekne
antalya, orman yangını, tekne
Antalya'da orman yangını teknelere sıçradı: Müdahale sürüyor
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Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk bölgede çıkan yangın, tersane ve ormanlık alana sıçradı. Poyrazın etkisiyle yangın hızla ilerliyor.
Antalya'nın Kumköy mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak özel bir tersanedeki teknelere ve yakındaki seralara sıçradı.
Daha sonra büyüyen yangın ormanlık alana geçti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan helikopter ve uçakla müdahalenin de başladığı bölgede ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Çevredeki balıkçılardan Halil Balcı, poyrazın etkisiyle yangının teknelere doğru hızla ilerlediğini söyledi.
Ardından yangının kısa sürede ormanlık alana sıçradığını belirten Balcı, "İtfaiyeyi biz aradık. Seraların yandığı söyleniyor. Yangın sebebiyle o tarafa geçemedik. Orman ekipleri de çevrede sürekli devriye atıyor, onlar da hızlı biçimde hemen geldiler" diye konuştu.