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Kuşadası’nda çıkan orman yangını söndürüldü
Kuşadası’nda çıkan orman yangını söndürüldü
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
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Kuşadası'nda çıkan yangın öğle saatleri arasında meydana geldi.Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 ye bildirdi.İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.7 arazöz, 2 itfaiye aracı ile bir yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.Yangında 2.5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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Kuşadası’nda çıkan orman yangını söndürüldü
Kuşadası’nda çıkan orman yangını söndürüldü
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video, orman yangını, kuşadası, aydın, видео
video, orman yangını, kuşadası, aydın, видео

Kuşadası’nda çıkan orman yangını söndürüldü

18:10 22.09.2023 (güncellendi: 18:13 22.09.2023)
© İHA
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kuşadası'nda çıkan yangın öğle saatleri arasında meydana geldi.

Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 ye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

7 arazöz, 2 itfaiye aracı ile bir yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangında 2.5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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