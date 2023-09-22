https://sputniknews.com.tr/20230922/kusadasinda-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1075688294.html
Kuşadası’nda çıkan orman yangını söndürüldü
Kuşadası’nda çıkan orman yangını söndürüldü
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T18:10+0300
2023-09-22T18:10+0300
2023-09-22T18:13+0300
yaşam
video
orman yangını
kuşadası
aydın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/16/1075688370_0:495:839:966_1920x0_80_0_0_a1063da8238a15dc8b00112bfba02e48.png
Kuşadası'nda çıkan yangın öğle saatleri arasında meydana geldi.Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 ye bildirdi.İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.7 arazöz, 2 itfaiye aracı ile bir yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.Yangında 2.5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
kuşadası
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/16/1075688370_0:416:839:1045_1920x0_80_0_0_13ebc45cec03b0ddda3857656660c653.png
Kuşadası’nda çıkan orman yangını söndürüldü
Kuşadası’nda çıkan orman yangını söndürüldü
2023-09-22T18:10+0300
true
PT1M21S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, orman yangını, kuşadası, aydın, видео
video, orman yangını, kuşadası, aydın, видео
Kuşadası’nda çıkan orman yangını söndürüldü
18:10 22.09.2023 (güncellendi: 18:13 22.09.2023) Abone ol
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kuşadası'nda çıkan yangın öğle saatleri arasında meydana geldi.
Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 ye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
7 arazöz, 2 itfaiye aracı ile bir yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Yangında 2.5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.