https://sputniknews.com.tr/20230923/alman-hukumetine-guven-son-zamanlarin-en-dusuk-seviyesinde--1075703468.html

Alman hükümetine güven son zamanların en düşük seviyesinde

Alman hükümetine güven son zamanların en düşük seviyesinde

Almanya'daki koalisyon hükümetine verilen destek son yılların en düşük oranına ulaşarak yüzde 37'ye kadar indi. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T13:31+0300

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Alman Bild am Sonntag gazetesinin 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Bu hafta sonu seçimler yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?" anket sonuçlarına göre, iktidardaki koalisyonu oluşturan Olaf Scholz'un hükümetine destek yüzde 37'lere kadar geriledi. Böylece hükümete destek oranı 2021'den itibaren ilk defa bu kadar düşük bir seviyeye indi ve yaklaşık yüzde 15 oranında destek kaybetti. Olaf Scholz'un partisi ve koalisyonun ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) yüzde 17 destek görürken (2021'de yüzde 26), Yeşiller Partisi yüzde 14, Hür Demokrat Parti ise yüzde 6 oranında oy aldı (2021'de yüzde 11,5).Buna karşın ankette Hristiyan Demokratik Birliği yüzde 27, Almanya için Alternatif partisi ise yüzde 22'lik bir oranla en popüler partiler olarak öne çıkıyor. Almanya Sol Partisi'ne destek oranı ise yüzde 5.

https://sputniknews.com.tr/20230918/almanya-savunma-bakanligi-duyurdu-ukraynaya-400-milyon-euroluk-yeni-askeri-yardim-yapilacak-1075578464.html

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