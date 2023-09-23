https://sputniknews.com.tr/20230923/aksener-cok-sasiracaksiniz-demisti-iyi-partinin-istanbul-adayi-muharrem-ince-iddiasi-1075715435.html
Akşener, 'Çok şaşıracaksınız' demişti: 'İYİ Parti'nin İstanbul adayı Muharrem İnce' iddiası
Akşener, 'Çok şaşıracaksınız' demişti: 'İYİ Parti'nin İstanbul adayı Muharrem İnce' iddiası
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul adayının kim olacağı sorusuna “Şaşıracaksınız” diyerek cevap verdi. Eski Devlet Bakanı ve CHP Genel Sekreter... 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T21:19+0300
2023-09-23T21:19+0300
2023-09-23T21:19+0300
türkiye
iyi parti
meral akşener
istanbul
aday
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
mehmet sevigen
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Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti’de gözler belirlenecek isimlere çevrildi.İYİ Parti lideri Akşener, Kahramanmaraş ve İzmir adayını açıkladı.CNN Türk'te yer alan habere göre, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, katıldığı televizyon programında dikkat çeken bir iddiada bulunarak İYİ Parti'nin İstanbul adayının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olacağını işaret etti.Akşener, hiçbir parti ile ittifak yapmayacaklarını belirtip "İstanbul adayımıza çok şaşıracaksınız" açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230922/aksenerden-levent-gultekin-aciklamasi-mahkemeye-verecegim-1075674812.html
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iyi parti, meral akşener, istanbul, aday, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mehmet sevigen
iyi parti, meral akşener, istanbul, aday, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mehmet sevigen
Akşener, 'Çok şaşıracaksınız' demişti: 'İYİ Parti'nin İstanbul adayı Muharrem İnce' iddiası
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul adayının kim olacağı sorusuna “Şaşıracaksınız” diyerek cevap verdi. Eski Devlet Bakanı ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce" dedi.
Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti’de gözler belirlenecek isimlere çevrildi.
İYİ Parti lideri Akşener, Kahramanmaraş ve İzmir adayını açıkladı.
CNN Türk'te yer alan habere
göre, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, katıldığı televizyon programında dikkat çeken bir iddiada bulunarak İYİ Parti'nin İstanbul adayının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olacağını işaret etti.
Akşener, hiçbir parti ile ittifak yapmayacaklarını belirtip "İstanbul adayımıza çok şaşıracaksınız" açıklamasında bulunmuştu.