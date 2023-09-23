AK Partili Yenişehirlioğlu, Kılıçdaroğlu’nun milletvekilliğiyle ilgili sözlerine açıklık getirdi

Ben bugün değişik etkinliklerde bulundum. Manisa’mızdaki basın mensuplarıyla bir kahvaltı yaptık. Ben hem Manisa gündemine ilişkin hem de Türkiye gündemine dair açıklamalar yaptım. Kimi zaman gülüştük, kimi zaman şakalaştık. Burada bir mevzunun Türkiye gündemine taşındığına şahit olduk. Oysa ki aklın yolu bir. Ne kadar doğru söylersek söyleyelim bazen söyledikleriniz farklı algılanabiliyor. Bağlamından kopartıldığında da bambaşka anlam ifade ediyor. Yerel basınımızla buluştuğumuzda dediğim gibi bazı ifadelerimin farklı noktalara çekildiğini gördüm. Ulusal basındaki bazı gazetelerin bunları da haber yaptığını gördüm. Cumhurbaşkanımızın evveliyatında ara seçimlerle meclise girmesiyle şu an Kılıçdaroğlu’nun durumu birbiriyle hiç alakalı değil. Cumhurbaşkanımızın ara seçimlerle meclise girmesi bambaşka parametrelere sahip, Kılıçdaroğlu’nun bugün mecliste olmaması da bambaşka parametrelere sahip. İkisi birbiriyle hiç alakalı olmayan, birbirinden tamamen zıt konular. Cumhurbaşkanımız o dönem hukuksuzca parlamento dışında kaldı. Okuduğu bir şiirden dolayı kendisine yasaklar getirilmişti ve bir hukuksuzluk söz konusuydu. Hak gaspı söz konusuydu. Bugün Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin dışında kalması kendi tercihi ve iç hesaplaşmalarıyla alakalı. Bu onların iç meselesi."