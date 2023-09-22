Bakan Tunç'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'Veysel Şahin' hakkındaki yeni iddialarına ilişkin açıklama
00:53 22.09.2023 (güncellendi: 00:59 22.09.2023)
© AA / Adsız GünebakanAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
© AA / Adsız Günebakan
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, çeşitli suçlardan 13 yıl 10 ay hapse mahkum edilen Veysel Şahin hakkındaki yeni iddialarına ilişkin, "Tahliye kararına cumhuriyet savcılığının itiraz başvurusunun yapılmadığını iddia etmişsiniz. Bu söylediklerinizin gerçeklerle bir ilgisi yoktur" ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Tunç , sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun Veysel Şahin hakkındaki yeni iddialarına yanıt verdi.
Paylaşımında savcılık yazısına yer veren Bakan Tunç, şunları kaydetti:
"Sayın Kılıçdaroğlu, çok açık ki birileri sizi mütemadiyen yanıltıyor. Çarpıttığımızı ve yalan bilgiler üzerinden yanıt verdiğimizi belirtmişsiniz. Söz konusu tahliye kararına cumhuriyet savcılığının itiraz başvurusunun yapılmadığını iddia etmişsiniz. Bu söylediklerinizin belgeden de anlaşıldığı üzere gerçeklerle bir ilgisi yoktur. Kimin neyi idrak edemediğini ve yalan bilgiler üzerinden çarpıtanın kim olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."
Sn Kılıçdaroğlu, çok açık ki birileri sizi mütemadiyen yanıltıyor. Çarpıttığımızı ve yalan bilgiler üzerinden yanıt verdiğimizi belirtmişsiniz. Sözkonusu tahliye kararına Cumhuriyet Savcılığının itiraz başvurusunun yapılmadığını iddia etmişsiniz. Bu söylediklerinizin aşağıdaki… pic.twitter.com/HlUQL28r9I— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 21, 2023
Ne olmuştu?
CHP lideri Kılıçdaroğlu, yasa dışı bahisten hüküm giyen Veysel Şahin'in tahliye edilmesine ilişkin açıklama yapmıştı.
X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Şahin hakkındaki tahliye kararını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sordu. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Saray iktidarı kendi çıkarı ve siyasi yol haritası için yargı bağımsızlığını yok etti. Ülkemiz adına utanç verici kararlar, tek kişi istiyor diye alındı. Oysa bu kararlar, tutanakta da yazdığı üzere, Türk Milleti adına alınmalıydı. Mafya babalarının, uyuşturucu baronlarının cirit attığı bir yere dönüştürülen ülkemizde, yargı da siyasilerle bağlantılı bu kişilere koruma kalkanı yapıldı. Şimdi bu skandallardan bir yenisi ile ilgili hem Adalet Bakanı’na hem de HSK Başkanı’na soru soracağım. Yanıt alana kadar, sorumlular ortaya çıkana kadar da her gün soru sormaya devam edeceğim. Yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin'i tanır mısınız? Bu kişi hakkında hukuksuz bir biçimde verilen Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 02.03.2023 tarihli 2023/93 Değişik İş sayılı kararından ve aynı gün üstelik 1-2 saat sonra verilen aksi yöndeki Mahkemenin aynı sayılı ek kararından haberdar oldunuz mu?"
Yasa dışı bahis baronu olduğu ve milyarlarca USD’lik serveti bulunduğu iddia edilen Veysel Şahin hakkında verilen hukuksuz kararlar ile ilgili ilk sorum: pic.twitter.com/VV9fXVMrMi— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 20, 2023