https://sputniknews.com.tr/20230816/selvi-kilicdaroglu-imamoglunun-aciklamasini-herkes-gibi-tvden-ogrendi-1074682818.html
Selvi: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun açıklamasını herkes gibi TV’den öğrendi
Selvi: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun açıklamasını herkes gibi TV’den öğrendi
Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yol haritasını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını, TV'den canlı yayında... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T08:58+0300
2023-08-16T08:58+0300
2023-08-16T08:58+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
istanbul
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yerel seçimlerde İstanbul için yeniden 'yola çıktığını' duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarını, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkes gibi TV’den canlı yayında öğrendiğini yazdı.Selvi yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun açıklamasını herkes gibi TV’den canlı yayında öğrendi. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında en son Ahlatlıbel’deki görüşmeden sonra ipler koptu. İmamoğlu, memleketi Tunceli’den Kılıçdaroğlu’nu cep telefonundan aradı ama Kılıçdaroğlu telefonu açmadı. “Cebinizi aradım ama cevap vermediniz. Evin numarasını da çevirdim” dedi. Kameralar önünde, canlı yayında zoraki bir görüşme yapmışlardı.Siyasi geleneğe göre Ekrem İmamoğlu’nun bu açıklamayı yapmadan bir gün önce Kılıçdaroğlu’nu arayıp bilgilendirmesi gerekiyordu. Ama ikisi arasında köprüler atıldığı için bu mümkün olmadı."
https://sputniknews.com.tr/20230816/ozgur-ozelden-imamoglu-yorumu-karari-hepimizi-memnun-etti-1074681922.html
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kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, istanbul
kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, istanbul
Selvi: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun açıklamasını herkes gibi TV’den öğrendi
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Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yol haritasını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını, TV'den canlı yayında öğrendiğini söyledi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yerel seçimlerde İstanbul için yeniden 'yola çıktığını' duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarını, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkes gibi TV’den canlı yayında öğrendiğini yazdı.
Selvi yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun açıklamasını herkes gibi TV’den canlı yayında öğrendi. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında en son Ahlatlıbel’deki görüşmeden sonra ipler koptu. İmamoğlu, memleketi Tunceli’den Kılıçdaroğlu’nu cep telefonundan aradı ama Kılıçdaroğlu telefonu açmadı. “Cebinizi aradım ama cevap vermediniz. Evin numarasını da çevirdim” dedi. Kameralar önünde, canlı yayında zoraki bir görüşme yapmışlardı.
Siyasi geleneğe göre Ekrem İmamoğlu’nun bu açıklamayı yapmadan bir gün önce Kılıçdaroğlu’nu arayıp bilgilendirmesi gerekiyordu. Ama ikisi arasında köprüler atıldığı için bu mümkün olmadı."