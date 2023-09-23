https://sputniknews.com.tr/20230923/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-ordusu-zelenskiye-darbe-yapabilir-1075699697.html
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zelenskiy'den kurtulmaya çalışabileceğini belirtti. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T10:28+0300
2023-09-23T10:28+0300
2023-09-23T10:28+0300
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ukrayna ordusu
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scott ritter
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istihbarat
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Jeff Norman'ın ‘Ask the Inspector’ programına katılan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna hükümeti tarafından aldatılmış ve ihanete uğramış ordu mensuplarının darbesiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.Ritter, “Ukraynalı subaylar, generaller ve albaylar bunu yapabilirler. Bir darbe başlatıp, ulusal güvenliklerine bir numaralı tehdit olarak gördükleri kişiyi ortadan kaldırabilirler. Bu da Vladimir Zelenskiy” dedi.Zelenskiy'in politikasının yol açtığı telafi edilemez kayıplar nedeniyle Ukrayna ordusunun hayal kırıklığına uğradığını vurgulayan Ritter, darbeyi ordunun yapmaması durumunda, bunu artık Ukrayna liderinden hiçbir fayda beklemeyen yakın çevresinin yapabileceğine dikkat çekerek, “Bu, Ukrayna'nın yozlaşmış hükümetinin kaderi” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230921/abdli-gazeteci-hersh-abd-rusyanin-zaferini-kabul-etti-ukraynada-askeri-darbe-olabilir-1075653272.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, scott ritter, abd, istihbarat
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zelenskiy'den kurtulmaya çalışabileceğini belirtti.
Jeff Norman'ın ‘Ask the Inspector’ programına katılan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna hükümeti tarafından aldatılmış ve ihanete uğramış ordu mensuplarının darbesiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
Ritter, “Ukraynalı subaylar, generaller ve albaylar bunu yapabilirler. Bir darbe başlatıp, ulusal güvenliklerine bir numaralı tehdit olarak gördükleri kişiyi ortadan kaldırabilirler. Bu da Vladimir Zelenskiy” dedi.
Zelenskiy'in politikasının yol açtığı telafi edilemez kayıplar nedeniyle Ukrayna ordusunun hayal kırıklığına uğradığını vurgulayan Ritter, darbeyi ordunun yapmaması durumunda, bunu artık Ukrayna liderinden hiçbir fayda beklemeyen yakın çevresinin yapabileceğine dikkat çekerek, “Bu, Ukrayna'nın yozlaşmış hükümetinin kaderi” ifadesini kullandı.