https://sputniknews.com.tr/20230923/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-ordusu-zelenskiye-darbe-yapabilir-1075699697.html

ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir

ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zelenskiy'den kurtulmaya çalışabileceğini belirtti. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T10:28+0300

2023-09-23T10:28+0300

2023-09-23T10:28+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

ukrayna ordusu

vladimir zelenskiy

scott ritter

abd

istihbarat

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Jeff Norman'ın ‘Ask the Inspector’ programına katılan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna hükümeti tarafından aldatılmış ve ihanete uğramış ordu mensuplarının darbesiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.Ritter, “Ukraynalı subaylar, generaller ve albaylar bunu yapabilirler. Bir darbe başlatıp, ulusal güvenliklerine bir numaralı tehdit olarak gördükleri kişiyi ortadan kaldırabilirler. Bu da Vladimir Zelenskiy” dedi.Zelenskiy'in politikasının yol açtığı telafi edilemez kayıplar nedeniyle Ukrayna ordusunun hayal kırıklığına uğradığını vurgulayan Ritter, darbeyi ordunun yapmaması durumunda, bunu artık Ukrayna liderinden hiçbir fayda beklemeyen yakın çevresinin yapabileceğine dikkat çekerek, “Bu, Ukrayna'nın yozlaşmış hükümetinin kaderi” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230921/abdli-gazeteci-hersh-abd-rusyanin-zaferini-kabul-etti-ukraynada-askeri-darbe-olabilir-1075653272.html

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