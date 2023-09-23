https://sputniknews.com.tr/20230923/abdli-emekli-albay-rusyaya-karsi-cok-tehlikeli-bir-oyun-oynuyoruz-1075709792.html

ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz

ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz

ABD’li emekli albay Lawrence Wilkerson, NATO'nun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yaptığı yardımın Rusya'ya karşı bir saldırı eylemi olarak... 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T18:02+0300

2023-09-23T18:02+0300

2023-09-23T18:02+0300

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın Özel Kalem Müdürü Lawrence Wilkerson, Dialogue Works YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne NATO keşif uçakları kullanılarak Rus hedeflerine saldırı düzenlenmesi konusunda bilgi verilmesinin Moskova'ya yönelik bir saldırı eylemi olarak değerlendirilebileceğini söyledi.Wilkerson, “NATO çatışmaya ne kadar yaklaşırsa, ona dahil olma olasılığı o ölçüde artar. Bölgede faaliyet gösteren uçaklardan en azından istihbarat bilgisi sağladığımızdan, hatta belki de doğrudan hedeflere yöneldiğimizden hiç şüphem yok. Bu, NATO'nun Rusya ve müttefiklerine karşı bir savaş eylemidir" dedi.Rusya’nın Ukrayna'daki çatışma çerçevesinde Kuzey Atlantik İttifakı'nın uçaklarını veya diğer hava araçlarını meşru hedef olarak görme hakkına sahip olduğuna vurgu yapan Wilkerson, “Çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230923/rus-ordusu-ukraynada-icinde-alman-murettebati-olan-leopard-tankiniimhaetti-1075707250.html

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abd, nato, moskova, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, rusya, vladimir putin, lawrence wilkerson