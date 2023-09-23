https://sputniknews.com.tr/20230923/abd-basini-abdnin-ukraynaya-yapacagi-yardim-belirsizligini-koruyor-1075685036.html

ABD Basını: ABD’nin Ukrayna’ya yapacağı yardım belirsizliğini koruyor

ABD Basını: ABD’nin Ukrayna’ya yapacağı yardım belirsizliğini koruyor

ABD menşeili Washington Post’ta yapılan bir habere göre ABD Kongresi’nde yer alan birçok Cumhuriyetçi Ukrayna’ya yardım edilmesinin aleyhinde oy kullanacak. 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T01:07+0300

2023-09-23T01:07+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

josh rogin

washington post

kongre

abd

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Washington Post yazarı Josh Rogin’in kaleme aldığı “Ukrayna’ya yardım pamuk ipliğine bağlı” başlıklı yazısında ABD’nin dikkatini 2024 Başkanlık Seçimleri kampanyalarına çevirdiğini ve Kongre’de pek çok Cumhuriyetçi’nin Ukrayna’ya yardım tahsis edilmesine karşı oy kullanacağı belirtildi.Söz konusu yazıda, “ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı yardım gittikçe daha kırılgan hale geliyor. Bir sonraki Kongre’de oylamaya getirildiğinde yardım tahsis edilmesine karşı oy kullanacak Cumhuriyetçilerin sayısı yüksek olacak” sözlerine yer verildi.'Cumhuriyetçiler Ukrayna'ya yardımı desteklemiyor'Demokrat Partili Pat Ryan’ın Josh Rogin ile yaptığı görüşmede kendisine “Cumhuriyetçilerin önemli bir bölümünün artık Ukrayna’ya yardımı desteklemediğini” belirtti. Josh Rogin Demokratlara atıfta bulunarak, “Amerikan halkına bu yardımın sadece Kiev için kritik olmadığını, aynı zamanda ABD güvenliği için yüksek bir yatırım getirisi sağladığını göstermek için daha fazlasının yapılması gerekiyor” sözlerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230921/abd-kongre-uyesinden-savunma-ile-disisleri-bakanlarina-soru-yardimlar-azov-taburuna-gitti-mi-1075661973.html

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