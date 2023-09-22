https://sputniknews.com.tr/20230922/zaharova-ab-komisyonu-baskani-hirosimayla-ilgili-yalan-soyluyor-1075673642.html

Zaharova: AB Komisyonu Başkanı, Hiroşima’yla ilgili yalan söylüyor

Zaharova: AB Komisyonu Başkanı, Hiroşima’yla ilgili yalan söylüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Hiroşima trajedisinden Rusya’yı sorumlu tutarak... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T10:05+0300

2023-09-22T10:05+0300

2023-09-22T10:05+0300

dünya

rusya

japonya

hiroşima

nagazaki

ursula von der leyen

avrupa birliği

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in 21 Eylül’de Atlantik Konseyi ödül töreninde yaptığı “oldukça dikkat çekici” konuşmayı konu edindi.Zaharova, “Japonya Başbakanı’na, Kiev rejimine ve Rusya’ya karşı mücadeleye verdiği destekten dolayı övgüde bulundu. Ailesinin, Hiroşimalı olduğunu ve 1945’teki nükleer bomba saldırısında akrabalarının orada öldüğünü hatırlattı. Lakin Japon şehirlerine ve sivillere bomba atan ABD ve Washington cellatları olduğu konusunda tek bir kelime söylemedi” diye yazdı.Rus diplomat, “AB tarihinin en büyük yolsuzluk skandallarına karışan bu kişi daha da ileriye giderek Hiroşima trajedisinin sorumluluğunu Rusya’ya yükledi” diye kaydetti.Paylaşımda Von der Leyen’in, “Birçok akrabanız, atom bombası Hiroşima'yı yerle bir ettiği zaman öldü. Hayatta kalanların hikayelerini dinleyerek büyüdünüz ve bizden de aynı hikayeleri dinlememizi, geçmişe bakıp geleceğe dair bir şeyler öğrenmemizi istediniz… Rusya yeniden nükleer silah kullanmakla tehdit ediyor. Bu iğrenç, tehlikeli ve Hiroşima’nın gölgesinde affedilemez” sözlerine yer verildi.Zaharova, “İğrenç ve tehlikeli olan Ursula von der Leyen’in nasıl yalan söylediği” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230914/cinli-gazeteci-ursula-von-der-leyeni-abdnin-kanisi-olarak-adlandirdi-1075470869.html

rusya

japonya

hiroşima

avrupa birliği

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rusya, japonya, hiroşima, nagazaki, ursula von der leyen, avrupa birliği, mariya zaharova