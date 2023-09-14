https://sputniknews.com.tr/20230914/cinli-gazeteci-ursula-von-der-leyeni-abdnin-kanisi-olarak-adlandirdi-1075470869.html
Çinli gazeteci, Ursula von der Leyen’i ‘ABD'nin kanişi’ olarak adlandırdı
Çinli gazeteci, Ursula von der Leyen’i ‘ABD'nin kanişi’ olarak adlandırdı
Çinli gazeteci Chen Weihua, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i ‘ABD'nin kanişi’ olarak adlandırdı. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T14:33+0300
2023-09-14T14:33+0300
2023-09-14T14:33+0300
çin
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X sosyal paylaşım platformundaki (eski Twitter) hesabından paylaşımda bulunan Çinli gazeteci Chen, ‘ABD'nin kanişi’ olarak adlandırdığı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Birliği’ni (AB) felakete sürüklediğini belirtti.“AB, von der Leyen gibi bir Amerikan kaniş tarafından yönetildiğinde AB için felaket üstüne felaket olur” ifadelerini kullanan Chen, von der Leyen gözetimindeki AB ekonomisinin ABD ekonomisine kıyasla çarpıcı biçimde küçüldüğünü vurguladı. Çinli gazetecinin bu paylaşımı, Ursula von der Leyen’in ‘cesur Avrupa’ ile ilgili açıklamalarını izledi.Von der Leyen, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu'nda her yıl yaptığı ‘Avrupa Birliği'nin Durumu’ ile ilgili konuşmasında Avrupa Komisyonunda AB’nin genişlemesine yönelik hazırlıklarının başladığını duyurmuştu. AK Başkanı ayrıca birliğin, anlaşma ve sözleşmelerini yeni üyelere göre düzenlemeye hazır olduğunu vurgulamış, uyum gerektiren belge ve kurumların incelenmesine yönelik çalışmaların yakın zamanda başlayacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230907/bati-zelenskiye-verdigi-sozleri-kac-kez-yerine-getirmedi-1075285240.html
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çin, gazeteci, ursula von der leyen, ab, abd, avrupa, kaniş, avrupa komisyonu
çin, gazeteci, ursula von der leyen, ab, abd, avrupa, kaniş, avrupa komisyonu
Çinli gazeteci, Ursula von der Leyen’i ‘ABD'nin kanişi’ olarak adlandırdı
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Çinli gazeteci Chen Weihua, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i ‘ABD'nin kanişi’ olarak adlandırdı.
X sosyal paylaşım platformundaki (eski Twitter) hesabından paylaşımda bulunan Çinli gazeteci Chen, ‘ABD'nin kanişi’ olarak adlandırdığı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Birliği’ni (AB) felakete sürüklediğini belirtti.
“AB, von der Leyen gibi bir Amerikan kaniş tarafından yönetildiğinde AB için felaket üstüne felaket olur” ifadelerini kullanan Chen, von der Leyen gözetimindeki AB ekonomisinin ABD ekonomisine kıyasla çarpıcı biçimde küçüldüğünü vurguladı. Çinli gazetecinin bu paylaşımı, Ursula von der Leyen’in ‘cesur Avrupa’ ile ilgili açıklamalarını izledi.
Von der Leyen, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu'nda her yıl yaptığı ‘Avrupa Birliği'nin Durumu’ ile ilgili konuşmasında Avrupa Komisyonunda AB’nin genişlemesine yönelik hazırlıklarının başladığını duyurmuştu. AK Başkanı ayrıca birliğin, anlaşma ve sözleşmelerini yeni üyelere göre düzenlemeye hazır olduğunu vurgulamış, uyum gerektiren belge ve kurumların incelenmesine yönelik çalışmaların yakın zamanda başlayacağını ifade etmişti.