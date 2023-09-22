https://sputniknews.com.tr/20230922/uzmani-acikladi-sivastopole-saldiri-istihbarat-saglayanlarin-yardimiyla-gelistirildi-1075685861.html

Uzmanı açıkladı: Sivastopol’e saldırı, istihbarat sağlayanların yardımıyla geliştirildi

Uzmanı açıkladı: Sivastopol’e saldırı, istihbarat sağlayanların yardımıyla geliştirildi

Rus askeri uzman Dandıkin, bugün Sivastopol’e düzenlenen füze saldırısının hangi ülkelerin yardımıyla gerçekleşmiş olabileceğini Sputnik’e anlattı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T16:57+0300

2023-09-22T16:57+0300

2023-09-22T16:57+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

herson

gorlovka

donetsk

iha

insansız hava aracı (iha)

rusya

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Rus Donanması Emekli Albayı Vasiliy Dandıkin, Ukrayna’nın tek başına Sivastopol’e son saldırıyı düzenleme yeteneğinde olup olmadığı sorusuna, “Bu tür saldırılar küratörler ve ‘ağabey’lerin desteğiyle geliştiriliyor. Bu desteğin içinde istihbarat bilgileri var. Bölgede sürekli ABD’nin stratejik deniz droneları bulunuyor. Karadeniz’in uluslararası suları üzerinde bulunan stratejik uçakların sağladığı bilgiler de bunun için. Uzay istihbaratı da var, özellikle alçak yörüngede bulunan uyduların sağladığı bilgiler” dedi.Dnadıkin, “Tüm bilgileri topladıktan sonra oturup plan geliştirmeye başlıyorlar. Hava savunması nasıl geçilecek, dikkatler nasıl dağıtılacak, hava savunma sistemlerimizde kaç füze var, yeni füzeleri yüklemek için ne kadar vakte ihtiyaç var. Tüm bunları dikkate alıyorlar. Bunun için İHA’ları da gönderebilirler. Dün yoğun İHA saldırısı vardı. Hazır olma durumunun kontrol etmiş olabilirler. Ama mesele şu ki, Karadeniz Filosu denizcilerimiz üst düzey güvenlik sağlama konusunda hazır durumdalar. Bu net” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun bu tür saldırılarda İngiliz yapımı Storm Shadow veya Fransız yapımı Scalp füzelerini kullandığını anlatan uzman, “Düşman, sadece genelde yabancı yapımı olan seyir füzelerini kullanıyor. Gerçi ellerinde hâlâ Sovyet yapımı olan ama modernize edilen füzeler de var. Misal Neptun füze sistemi. Genelde Ukrayna’nın güneyinden, Odessa’da saldırıyorlar anladığım kadarıyla” diye kaydetti.'Sivilleri hedef almak tam bir barbarlık'Ukrayna ordusunun, karşı taarruzu başarısız olunca muhtemelen elinde tek çarenin füze saldırıları düzenlemek olduğunu dile getiren Dnadıkin, “Bryansk, Belgorod, Kurs gibi eski bölgelerimizi de vuruyorlar. Herson, Zaporoje gibi yeni bölgeleri de vuruyorlar. Buna Zaporojye nükleer güç santrali de dahil. Donetsk ve Gorlovka şehirlerini de vuruyorlar. Bu şehirler için mermilere kıymıyorlar. Sonra da mühimmat eksik diye şikayet ediyorlar. Biden onlara bir de misket bombalarını verdi. Sivilleri hedef almak tam bir barbarlık” yorumunda bulundu

https://sputniknews.com.tr/20230922/rusya-kirimda-5-fuze-engellendi-sivastopolde-karadeniz-filosu-karargah-binasi-vuruldu-1075685757.html

ukrayna

herson

gorlovka

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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, herson, gorlovka, donetsk, iha, insansız hava aracı (iha), rusya