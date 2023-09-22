https://sputniknews.com.tr/20230922/uefa-ulke-puani-siralamasinda-guncel-durum-turkiye-kacinci-sirada-1075670670.html

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçları ile gündemde yer alıyor. Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T07:00+0300

2023-09-22T07:00+0300

2023-09-22T07:00+0300

spor

uefa

uefa avrupa ligi

uefa avrupa konferans ligi

sıralama

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UEFA ülke puanı uygulamasında grup maçlarında elemelerden farklı olarak galibiyete 2 beraberliğe 1 puan veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 4 temsilcimizden Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gruplara kalmayı başardı. Adana Demirspor ise Avrupa macerasına veda etti.Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 yendi ve Beşiktaş, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini korudu.Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu. Bu sezon toplanacak puanlarla Türkiye ilk 10'da bitirmeyi başarırsa, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.UEFA ülke puanı sıralamasında son durum1- İngiltere: 89.8032- İspanya: 76.8643- İtalya: 72.4264- Almanya: 70.3385- Hollanda: 55.5006- Fransa: 53.1647- Portekiz: 48.6498- Belçika: 38.4009- Türkiye: 33.10010- İskoçya: 31.65011- Avusturya: 30.40012- İsviçre: 29.77513- Sırbistan: 27.37514- Danimarka: 27.20015- Norveç: 26.625

https://sputniknews.com.tr/20230920/galatasaray-sahasinda-kopenhag-ile-2-2-berabere-kaldi-1075635849.html

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