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UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçları ile gündemde yer alıyor. Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
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UEFA ülke puanı uygulamasında grup maçlarında elemelerden farklı olarak galibiyete 2 beraberliğe 1 puan veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 4 temsilcimizden Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gruplara kalmayı başardı. Adana Demirspor ise Avrupa macerasına veda etti.Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 yendi ve Beşiktaş, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini korudu.Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu. Bu sezon toplanacak puanlarla Türkiye ilk 10'da bitirmeyi başarırsa, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.UEFA ülke puanı sıralamasında son durum1- İngiltere: 89.8032- İspanya: 76.8643- İtalya: 72.4264- Almanya: 70.3385- Hollanda: 55.5006- Fransa: 53.1647- Portekiz: 48.6498- Belçika: 38.4009- Türkiye: 33.10010- İskoçya: 31.65011- Avusturya: 30.40012- İsviçre: 29.77513- Sırbistan: 27.37514- Danimarka: 27.20015- Norveç: 26.625
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uefa ülke puanı, ülke puanı sıralaması, uefa ülke puanı güncel, uefa ülke puanı sıralaması 2023, uefa ülke puanı sıralamasında son durum, uefa ülke puanı sıralaması güncel
uefa ülke puanı, ülke puanı sıralaması, uefa ülke puanı güncel, uefa ülke puanı sıralaması 2023, uefa ülke puanı sıralamasında son durum, uefa ülke puanı sıralaması güncel

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada?

07:00 22.09.2023
© AAUEFA
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
© AA
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UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçları ile gündemde yer alıyor. Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki UEFA ülkeler puan sıralamasında son durum ne, Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı uygulamasında grup maçlarında elemelerden farklı olarak galibiyete 2 beraberliğe 1 puan veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 4 temsilcimizden Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gruplara kalmayı başardı. Adana Demirspor ise Avrupa macerasına veda etti.
Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 yendi ve Beşiktaş, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini korudu.
Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu. Bu sezon toplanacak puanlarla Türkiye ilk 10'da bitirmeyi başarırsa, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

1- İngiltere: 89.803

2- İspanya: 76.864

3- İtalya: 72.426

4- Almanya: 70.338

5- Hollanda: 55.500

6- Fransa: 53.164

7- Portekiz: 48.649

8- Belçika: 38.400

9- Türkiye: 33.100
10- İskoçya: 31.650

11- Avusturya: 30.400

12- İsviçre: 29.775

13- Sırbistan: 27.375

14- Danimarka: 27.200

15- Norveç: 26.625
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