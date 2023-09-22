https://sputniknews.com.tr/20230922/uefa-ulke-puani-siralamasinda-guncel-durum-turkiye-kacinci-sirada-1075670670.html
UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçları ile gündemde yer alıyor. Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T07:00+0300
2023-09-22T07:00+0300
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UEFA ülke puanı uygulamasında grup maçlarında elemelerden farklı olarak galibiyete 2 beraberliğe 1 puan veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 4 temsilcimizden Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gruplara kalmayı başardı. Adana Demirspor ise Avrupa macerasına veda etti.Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 yendi ve Beşiktaş, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini korudu.Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu. Bu sezon toplanacak puanlarla Türkiye ilk 10'da bitirmeyi başarırsa, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.UEFA ülke puanı sıralamasında son durum1- İngiltere: 89.8032- İspanya: 76.8643- İtalya: 72.4264- Almanya: 70.3385- Hollanda: 55.5006- Fransa: 53.1647- Portekiz: 48.6498- Belçika: 38.4009- Türkiye: 33.10010- İskoçya: 31.65011- Avusturya: 30.40012- İsviçre: 29.77513- Sırbistan: 27.37514- Danimarka: 27.20015- Norveç: 26.625
https://sputniknews.com.tr/20230920/galatasaray-sahasinda-kopenhag-ile-2-2-berabere-kaldi-1075635849.html
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UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada?
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UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçları ile gündemde yer alıyor. Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki UEFA ülkeler puan sıralamasında son durum ne, Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı uygulamasında grup maçlarında elemelerden farklı olarak galibiyete 2 beraberliğe 1 puan veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 4 temsilcimizden Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gruplara kalmayı başardı. Adana Demirspor ise Avrupa macerasına veda etti.
Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 yendi ve Beşiktaş, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini korudu.
Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu. Bu sezon toplanacak puanlarla Türkiye ilk 10'da bitirmeyi başarırsa, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
1- İngiltere: 89.803
2- İspanya: 76.864
3- İtalya: 72.426
4- Almanya: 70.338
5- Hollanda: 55.500
6- Fransa: 53.164
7- Portekiz: 48.649
8- Belçika: 38.400
9- Türkiye: 33.100
10- İskoçya: 31.650
11- Avusturya: 30.400
12- İsviçre: 29.775
13- Sırbistan: 27.375
14- Danimarka: 27.200
15- Norveç: 26.625