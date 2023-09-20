https://sputniknews.com.tr/20230920/galatasaray-sahasinda-kopenhag-ile-2-2-berabere-kaldi-1075635849.html
Galatasaray sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı
Galatasaray sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T21:42+0300
2023-09-20T21:42+0300
2023-09-20T22:01+0300
galatasaray
kopenhag
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spor
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uefa şampiyonlar ligi
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.
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galatasaray, kopenhag, son dakika, uefa, uefa şampiyonlar ligi
Galatasaray sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı
21:42 20.09.2023 (güncellendi: 22:01 20.09.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.