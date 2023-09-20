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Galatasaray sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı
Galatasaray sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T21:42+0300
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.
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galatasaray, kopenhag, son dakika, uefa, uefa şampiyonlar ligi
galatasaray, kopenhag, son dakika, uefa, uefa şampiyonlar ligi

Galatasaray sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

21:42 20.09.2023 (güncellendi: 22:01 20.09.2023)
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.
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