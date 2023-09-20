https://sputniknews.com.tr/20230920/tffden-aciklama-a-milli-futbol-takiminda-stefan-kuntz-donemi-resmen-sona-erdi-1075625101.html
TFF'den açıklama: A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi resmen sona erdi
TFF'den açıklama: A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi resmen sona erdi
FF'den yapılan açıklamada A Milli Takım'da Stefan Kuntz döneminin resmen sona erdiği duyuruldu. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T15:21+0300
2023-09-20T15:21+0300
2023-09-20T15:25+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
stefan kuntz
mehmet büyükekşi
suçlama
japonya
ortalama hız koridoru
maç
ermenistan
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A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sonlandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Alman hocayla gerçekleşen görüşme sonrası yaptığı açıklamada Kuntz döneminin bittiğini duyurdu.Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:Milli takımda 20 maça çıkan Kuntz 1.95 ortalaması elde etmişti. 60 yaşındaki çalıştırıcı EURO 2024 Elemeleri grup aşamasında Ermenistan mağlubiyeti sonrası eleştirilmişti. Kuntz yönetimindeki milliler Ermenistan sonrası Japonya ile özel maça çıkmış ve 3-2 mağlup olmuştu.Bu maçın ardından Kuntz oyuncuları suçlayıcı açıklamalar yapmış, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise 'Kuntz kendi bacağına ateş etti' yorumunda bulunmuştu.
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türkiye futbol federasyonu (tff), stefan kuntz, mehmet büyükekşi, suçlama, japonya, ortalama hız koridoru, maç, ermenistan
türkiye futbol federasyonu (tff), stefan kuntz, mehmet büyükekşi, suçlama, japonya, ortalama hız koridoru, maç, ermenistan
TFF'den açıklama: A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi resmen sona erdi
15:21 20.09.2023 (güncellendi: 15:25 20.09.2023) Abone ol
FF'den yapılan açıklamada A Milli Takım'da Stefan Kuntz döneminin resmen sona erdiği duyuruldu.
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sonlandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Alman hocayla gerçekleşen görüşme sonrası yaptığı açıklamada Kuntz döneminin bittiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."
Milli takımda 20 maça çıkan Kuntz 1.95 ortalaması elde etmişti. 60 yaşındaki çalıştırıcı EURO 2024 Elemeleri grup aşamasında Ermenistan mağlubiyeti sonrası eleştirilmişti. Kuntz yönetimindeki milliler Ermenistan sonrası Japonya ile özel maça çıkmış ve 3-2 mağlup olmuştu.
Bu maçın ardından Kuntz oyuncuları suçlayıcı açıklamalar yapmış, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise 'Kuntz kendi bacağına ateş etti' yorumunda bulunmuştu.