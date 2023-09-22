https://sputniknews.com.tr/20230922/ucretsiz-toplu-tasima-krizi-suruyor-9-otobus-parka-cekildi-1075685247.html
Ücretsiz toplu taşıma krizi sürüyor: 9 otobüs parka çekildi
Ücretsiz toplu taşıma krizi sürüyor: 9 otobüs parka çekildi
Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek Ankara’da 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların da kullandığı ücretsiz toplu taşıma hizmetini... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T16:05+0300
2023-09-22T16:05+0300
2023-09-22T16:05+0300
türkiye
ankara
türkiye
otobüs
otobüs şöförü
mansur yavaş
ceza
özel halk otobüsleri
tüm özel halk otobüsleri birliği
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Başkent’te faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek 65 yaş üstü ve engelli kişileri ücretsiz taşımaya son verdi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153’e bildirmesi çağrısında bulundu.Öte yandan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüslerinin Pazartesi günü çalışmama kararı aldığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230922/65-yas-ustu-ucretsiz-tasimada-son-nokta-kontak-kapatma-karari-aldilar-1075677401.html
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ankara, türkiye, otobüs, otobüs şöförü, mansur yavaş, ceza, özel halk otobüsleri, tüm özel halk otobüsleri birliği
ankara, türkiye, otobüs, otobüs şöförü, mansur yavaş, ceza, özel halk otobüsleri, tüm özel halk otobüsleri birliği
Ücretsiz toplu taşıma krizi sürüyor: 9 otobüs parka çekildi
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Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek Ankara’da 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların da kullandığı ücretsiz toplu taşıma hizmetini sonlandırdı. Otobüslerin serbest biniş hakkı vatandaşları mağdur etmesi sonucu 9 otobüse ceza uygulandı ve parka çekildi.
Başkent’te faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek 65 yaş üstü ve engelli kişileri ücretsiz taşımaya son verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153’e bildirmesi çağrısında bulundu.
Öte yandan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüslerinin Pazartesi günü çalışmama kararı aldığını açıkladı.