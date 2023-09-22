Başkent’te faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek 65 yaş üstü ve engelli kişileri ücretsiz taşımaya son verdi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153’e bildirmesi çağrısında bulundu.Öte yandan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüslerinin Pazartesi günü çalışmama kararı aldığını açıkladı.

Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek Ankara’da 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların da kullandığı ücretsiz toplu taşıma hizmetini... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

Ücretsiz toplu taşıma krizi sürüyor: 9 otobüs parka çekildi

© İHA / ALİ NARGÜNER Ankara'da sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması başlıyor © İHA / ALİ NARGÜNER

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Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek Ankara’da 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların da kullandığı ücretsiz toplu taşıma hizmetini sonlandırdı. Otobüslerin serbest biniş hakkı vatandaşları mağdur etmesi sonucu 9 otobüse ceza uygulandı ve parka çekildi.