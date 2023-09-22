https://sputniknews.com.tr/20230922/65-yas-ustu-ucretsiz-tasimada-son-nokta-kontak-kapatma-karari-aldilar-1075677401.html

65 yaş üstü ücretsiz taşımada son nokta: Kontak kapatma kararı aldılar

65 yaş üstü ücretsiz taşımada son nokta: Kontak kapatma kararı aldılar

Ankara’da toplu ulaşımda yaşanan ücretsiz yolcu gruplarını taşımama tartışması yeni bir boyut kazandı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB)... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T11:52+0300

2023-09-22T11:52+0300

2023-09-22T11:52+0300

türkiye

ankara

özel halk otobüsleri

65 yaş üstü

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Ankara’da özel halk otobüsleri kontak kapatma kararı aldı.Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüsü esnafının pazartesi günü çalışmama yönünde karar aldığını açıkladı.Başkent ulaşımında bir süredir ücretsiz yolcu gruplarının taşınmaması konusunda tartışma yaşanıyordu.Özel halk otobüsleri artan maliyetlerden dolayı 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımak istemiyor.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önceki gün yaptığı açıklamada 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230921/ankarada-ucretsiz-tasima-tartismasi-ozel-halk-otobusleri-uygulamaya-basladi-1075648998.html

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ankara, özel halk otobüsleri, 65 yaş üstü