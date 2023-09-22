https://sputniknews.com.tr/20230922/65-yas-ustu-ucretsiz-tasimada-son-nokta-kontak-kapatma-karari-aldilar-1075677401.html
65 yaş üstü ücretsiz taşımada son nokta: Kontak kapatma kararı aldılar
65 yaş üstü ücretsiz taşımada son nokta: Kontak kapatma kararı aldılar
Ankara’da toplu ulaşımda yaşanan ücretsiz yolcu gruplarını taşımama tartışması yeni bir boyut kazandı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB)... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T11:52+0300
2023-09-22T11:52+0300
2023-09-22T11:52+0300
türkiye
ankara
özel halk otobüsleri
65 yaş üstü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/15/1075649115_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4945107c78b3dc78df0987a44d2c4a86.jpg
Ankara’da özel halk otobüsleri kontak kapatma kararı aldı.Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüsü esnafının pazartesi günü çalışmama yönünde karar aldığını açıkladı.Başkent ulaşımında bir süredir ücretsiz yolcu gruplarının taşınmaması konusunda tartışma yaşanıyordu.Özel halk otobüsleri artan maliyetlerden dolayı 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımak istemiyor.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önceki gün yaptığı açıklamada 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230921/ankarada-ucretsiz-tasima-tartismasi-ozel-halk-otobusleri-uygulamaya-basladi-1075648998.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/15/1075649115_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_c6223901b5a64b17e1875d3bd178197e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, özel halk otobüsleri, 65 yaş üstü
ankara, özel halk otobüsleri, 65 yaş üstü
65 yaş üstü ücretsiz taşımada son nokta: Kontak kapatma kararı aldılar
Abone ol
Ankara’da toplu ulaşımda yaşanan ücretsiz yolcu gruplarını taşımama tartışması yeni bir boyut kazandı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüslerinin Pazartesi günü çalışmama kararı aldığını açıkladı.
Ankara’da özel halk otobüsleri kontak kapatma kararı aldı.
Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüsü esnafının pazartesi günü çalışmama yönünde karar aldığını açıkladı.
Başkent ulaşımında bir süredir ücretsiz yolcu gruplarının taşınmaması konusunda tartışma yaşanıyordu.
Özel halk otobüsleri artan maliyetlerden dolayı 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımak istemiyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önceki gün yaptığı açıklamada 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini duyurmuştu.