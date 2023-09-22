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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230922/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-6-saldirisi-puskurtuldu-1075690090.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 6 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 6 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusunun Donetsk cephesinde 4, Krasnıy Liman cephesinde ise 2 saldırısının... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T19:46+0300
2023-09-22T20:06+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, tüm saldırılarının püskürtüldüğü Ukrayna ordusunun yaklaşık 490 askerini kaybettiğini açıkladı. Konaşenkov'ın verdiği bilgilere göre, Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun 4 saldırısı püskürtüldü. Düşmanın kaybı, yaklaşık 200 asker, 2 zırhlı savaş aracı, 3 otomobil, ABD yapımı M777 topu, Giatsin-B topu, ABD yapımı AN/TPQ-36 radadı oldu.Krasnıy Liman cephesinde, 2 saldırısı püskürtüldüğü Ukrayna ordusu yaklaşık 60 asker, 3 zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, iki D-30 obüsü kaybetti.Zaporojye cephesinde, Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Yaklaşık 20 Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı, iki otomobil, ABD yapımı M777 topu, Gvozdika obüsü, 3 adet D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlenirken yaklaşık 110 Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı, üç kamyonet yok edildi, bir mühimmat deposu vuruldu.Kupyansk cephesinde de Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Düşman güçlerinin kaybı yaklaşık 20 asker, 2 adet Almanya yapımı Leopard tankı, 3 otomobil, Polonya yapımı Krab topu, Almanya yapımı Panzerhaubitze 2000 obüsü, iki adet Msta-B obüsü, D-30 obüsü, Rapira tanksavar topu oldu. Bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.Hersone cephesinde, Ukrayna ordusunun yaklaşık 80 askeri, yedi otomobili, D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.Ayrıca Herson Bölgesinde Ukrayna ordusuna ait P-18, ST-68 ve PRV-16 hava hedeflerini tespit ve takip etme radarı yok edildi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 15 insansız hava aracı vuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230922/rusya-savunma-bakanligi-kirimin-batisinda-ukraynaya-ait-bir-fuze-iki-iha-vuruldu-1075677297.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 6 saldırısı püskürtüldü

19:46 22.09.2023 (güncellendi: 20:06 22.09.2023)
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İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusunun Donetsk cephesinde 4, Krasnıy Liman cephesinde ise 2 saldırısının püskürtüldüğünü belirterek, Kiev'e bağlı güçlerinden yaklaşık 490 askerin kaybedildiğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, tüm saldırılarının püskürtüldüğü Ukrayna ordusunun yaklaşık 490 askerini kaybettiğini açıkladı.
Konaşenkov'ın verdiği bilgilere göre, Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun 4 saldırısı püskürtüldü. Düşmanın kaybı, yaklaşık 200 asker, 2 zırhlı savaş aracı, 3 otomobil, ABD yapımı M777 topu, Giatsin-B topu, ABD yapımı AN/TPQ-36 radadı oldu.
Krasnıy Liman cephesinde, 2 saldırısı püskürtüldüğü Ukrayna ordusu yaklaşık 60 asker, 3 zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, iki D-30 obüsü kaybetti.
Zaporojye cephesinde, Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Yaklaşık 20 Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı, iki otomobil, ABD yapımı M777 topu, Gvozdika obüsü, 3 adet D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.
Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlenirken yaklaşık 110 Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı, üç kamyonet yok edildi, bir mühimmat deposu vuruldu.
Kupyansk cephesinde de Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Düşman güçlerinin kaybı yaklaşık 20 asker, 2 adet Almanya yapımı Leopard tankı, 3 otomobil, Polonya yapımı Krab topu, Almanya yapımı Panzerhaubitze 2000 obüsü, iki adet Msta-B obüsü, D-30 obüsü, Rapira tanksavar topu oldu. Bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.
Hersone cephesinde, Ukrayna ordusunun yaklaşık 80 askeri, yedi otomobili, D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.
Ayrıca Herson Bölgesinde Ukrayna ordusuna ait P-18, ST-68 ve PRV-16 hava hedeflerini tespit ve takip etme radarı yok edildi.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 15 insansız hava aracı vuruldu.
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
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