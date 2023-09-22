https://sputniknews.com.tr/20230922/rusya-savunma-bakanligi-kirimin-batisinda-ukraynaya-ait-bir-fuze-iki-iha-vuruldu-1075677297.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’ın batısında Ukrayna’ya ait bir füze iki İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’ın batısında Ukrayna’ya ait bir füze iki İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Kırım Yarımadası’nın batısında Ukrayna ordusunun attığı bir güdümlü füze ve iki insansız hava aracını... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T17:18+0300

2023-09-22T17:18+0300

2023-09-22T17:18+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

iha

insansız hava aracı (iha)

silahlı iha (siha)

rusya savunma bakanlığı

kırım

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hava savunma görev araçları, Kırım Yarımadası’nın batı sahilinde bir Ukraynalı güdümlü füze ve iki adet uçak tipi İHA tespit ederek yok etti” ifadesine yer verildi.Olayın sabah saat 10.30 (TSİ) sularında meydana geldiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230704/peskov-moskovaya-saldiran-tum-insansiz-hava-araclari-ya-imha-edildi-ya-da-etkisiz-hale-getirildi-1073154397.html

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ukrayna, ukrayna krizi, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), rusya savunma bakanlığı, kırım