https://sputniknews.com.tr/20230922/rusya-savunma-bakanligi-kirimin-batisinda-ukraynaya-ait-bir-fuze-iki-iha-vuruldu-1075677297.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’ın batısında Ukrayna’ya ait bir füze iki İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’ın batısında Ukrayna’ya ait bir füze iki İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Kırım Yarımadası’nın batısında Ukrayna ordusunun attığı bir güdümlü füze ve iki insansız hava aracını... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T17:18+0300
2023-09-22T17:18+0300
2023-09-22T17:18+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
iha
insansız hava aracı (iha)
silahlı iha (siha)
rusya savunma bakanlığı
kırım
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hava savunma görev araçları, Kırım Yarımadası’nın batı sahilinde bir Ukraynalı güdümlü füze ve iki adet uçak tipi İHA tespit ederek yok etti” ifadesine yer verildi.Olayın sabah saat 10.30 (TSİ) sularında meydana geldiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230704/peskov-moskovaya-saldiran-tum-insansiz-hava-araclari-ya-imha-edildi-ya-da-etkisiz-hale-getirildi-1073154397.html
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ukrayna, ukrayna krizi, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), rusya savunma bakanlığı, kırım
ukrayna, ukrayna krizi, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), rusya savunma bakanlığı, kırım
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’ın batısında Ukrayna’ya ait bir füze iki İHA vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Kırım Yarımadası’nın batısında Ukrayna ordusunun attığı bir güdümlü füze ve iki insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hava savunma görev araçları, Kırım Yarımadası’nın batı sahilinde bir Ukraynalı güdümlü füze ve iki adet uçak tipi İHA tespit ederek yok etti” ifadesine yer verildi.
Olayın sabah saat 10.30 (TSİ) sularında meydana geldiği bildirildi.