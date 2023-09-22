https://sputniknews.com.tr/20230922/rusya-savunma-bakanligi-karabagdaki-ermeni-olusumlar-silahlarini-teslim-etmeye-basladi-1075694525.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Karabağ'daki Ermeni oluşumlar silahlarını teslim etmeye başladı

Rusya Savunma Bakanlığı: Karabağ'daki Ermeni oluşumlar silahlarını teslim etmeye başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeni silahlı oluşumların silahlarını teslim etmeye başladığını bildirdi. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 22 Eylül itibarıyla Karabağ’daki silahlı oluşumların 6 adet zırhlı araç, 800'den fazla hafif silah ve tanksavar silahı ile yaklaşık 5 bin mühimmatı teslim ettikleri belirtildi.Açıklamada, "Çatışmaların durdurulması konusunda varılan anlaşmalar uyarınca Karabağ’daki silahlı oluşumlar, Rus barış gücü birliklerinin kontrolünde silah ve askeri teçhizatı teslim etmeye başladı. 22 Eylül itibarıyla 6 adet zırhlı araç, 800'den fazla hafif silah ve tanksavar silahı ile yaklaşık 5 bin mühimmat teslim edildi” denildi.Açıklamada ayrıca, Rus barış gücü birliğinin şu anda evlerine dönemeyen 440’ı çocuk olmak üzere 826 sivile konaklama, gıda ve tıbbi bakım sağladığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230922/pasinyan-duyurdu-karabagda-yasayan-ermeniler-durumun-kotulesmesi-halinde-ermenistana-donebilecek-1075678296.html

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