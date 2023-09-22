https://sputniknews.com.tr/20230922/pasinyan-duyurdu-karabagda-yasayan-ermeniler-durumun-kotulesmesi-halinde-ermenistana-donebilecek-1075678296.html

Paşinyan duyurdu: Karabağ’da yaşayan Ermeniler, durumun kötüleşmesi halinde Ermenistan’a dönebilecek

Paşinyan duyurdu: Karabağ’da yaşayan Ermeniler, durumun kötüleşmesi halinde Ermenistan’a dönebilecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ’da yaşayan Ermenilerin dönüşü için 40 bin kişilik konut hazırlığı yapıldığını açıkladı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T14:21+0300

2023-09-22T14:21+0300

2023-09-22T14:21+0300

dünya

nikol paşinyan

ermenistan

dağlık karabağ

dağlık karabağ krizi

azerbaycan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/11/1056425746_0:73:1415:869_1920x0_80_0_0_ab6c05da8b7ae99a482c6fbb3e0abfa5.jpg

Başbakan Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan ve çatışmalardan etkilenen Ermenilerin durumunun daha da kötüleşmesi halinde Ermenistan’a taşınabileceklerini belirterek, "Bölgedeki durum düzelmezse, bu konuyu gündemimize alacağız. Ancak şunu belirtmek isterim ki, operasyonun başladığı 19 Eylül tarihinde Başbakan Yardımcısı Tigran Khachatryan’a Dağlık Karabağ’dan gelecek yurttaşlarımıza nasıl yardım edebileceğimiz konusunda çalışmalara başlamaları için talimat verdim" dedi. Başbakan Paşinyan 40 binden fazla ikamet yerinin yanında, gelecek kişiler için yiyecek ve ilaçlarla ilgili sorunların çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230921/pasinyan-ermenistan-guvenlik-konseyini-topladi-daglik-karabagdaki-durum-degerlendirildi-1075662822.html

ermenistan

dağlık karabağ

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nikol paşinyan, ermenistan, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan