https://sputniknews.com.tr/20230922/pasinyan-duyurdu-karabagda-yasayan-ermeniler-durumun-kotulesmesi-halinde-ermenistana-donebilecek-1075678296.html
Paşinyan duyurdu: Karabağ’da yaşayan Ermeniler, durumun kötüleşmesi halinde Ermenistan’a dönebilecek
Paşinyan duyurdu: Karabağ’da yaşayan Ermeniler, durumun kötüleşmesi halinde Ermenistan’a dönebilecek
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ’da yaşayan Ermenilerin dönüşü için 40 bin kişilik konut hazırlığı yapıldığını açıkladı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T14:21+0300
2023-09-22T14:21+0300
2023-09-22T14:21+0300
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nikol paşinyan
ermenistan
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
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Başbakan Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan ve çatışmalardan etkilenen Ermenilerin durumunun daha da kötüleşmesi halinde Ermenistan’a taşınabileceklerini belirterek, "Bölgedeki durum düzelmezse, bu konuyu gündemimize alacağız. Ancak şunu belirtmek isterim ki, operasyonun başladığı 19 Eylül tarihinde Başbakan Yardımcısı Tigran Khachatryan’a Dağlık Karabağ’dan gelecek yurttaşlarımıza nasıl yardım edebileceğimiz konusunda çalışmalara başlamaları için talimat verdim" dedi. Başbakan Paşinyan 40 binden fazla ikamet yerinin yanında, gelecek kişiler için yiyecek ve ilaçlarla ilgili sorunların çözüme kavuşturulduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230921/pasinyan-ermenistan-guvenlik-konseyini-topladi-daglik-karabagdaki-durum-degerlendirildi-1075662822.html
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nikol paşinyan, ermenistan, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan
nikol paşinyan, ermenistan, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan
Paşinyan duyurdu: Karabağ’da yaşayan Ermeniler, durumun kötüleşmesi halinde Ermenistan’a dönebilecek
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ’da yaşayan Ermenilerin dönüşü için 40 bin kişilik konut hazırlığı yapıldığını açıkladı.
Başbakan Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan ve çatışmalardan etkilenen Ermenilerin durumunun daha da kötüleşmesi halinde Ermenistan’a taşınabileceklerini belirterek, "Bölgedeki durum düzelmezse, bu konuyu gündemimize alacağız. Ancak şunu belirtmek isterim ki, operasyonun başladığı 19 Eylül tarihinde Başbakan Yardımcısı Tigran Khachatryan’a Dağlık Karabağ’dan gelecek yurttaşlarımıza nasıl yardım edebileceğimiz konusunda çalışmalara başlamaları için talimat verdim" dedi.
Başbakan Paşinyan 40 binden fazla ikamet yerinin yanında, gelecek kişiler için yiyecek ve ilaçlarla ilgili sorunların çözüme kavuşturulduğunu belirtti.