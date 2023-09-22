https://sputniknews.com.tr/20230922/rusya-guney-kore-lideri-yoonun-ifadeleri-ikili-iliskilere-zarar-veriyor-1075680941.html
Rusya: Güney Kore lideri Yoon’un ifadeleri ikili ilişkilere zarar veriyor
Rusya: Güney Kore lideri Yoon’un ifadeleri ikili ilişkilere zarar veriyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’ün BM Genel Kurul oturumunda kullandığı ifadelerin iki ülkenin... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T21:14+0300
2023-09-22T21:14+0300
2023-09-22T21:14+0300
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güney kore
rusya
andrey rudenko
büyükelçi
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Güney Kore’nin Moskova Büyükelçisi Lee Dae-hoon’un Rusya Dışişleri Bakanlığı’na davet edilerek Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko’yla görüştüğü bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Rusya tarafı, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’ün BM Genel Kurulu 78. Üst Düzey Oturumu’ndaki konuşması sırasında Rusya’ya yönelik kullandığı ve Rusya-Güney Kore ilişkilerine büyük zarar veren hasımca ifadelere dikkat çekti. Ne yazık ki Seul, Rusya politikasını hayal ürünleri ve spekülasyonlar üzerine kurmayı tercih ediyor gibi görünüyor. Bu durum ikili işbirliğinin gelişmesi açısından olumsuz bir ortam ve hayal kırıklığı yaratıyor” ifadesine yer verildi. Büyükelçinin, Rusya tarafının görüşünü bir an önce Seul’e iletme sözünü verdiği belirtilen açıklamada, tarafların ayrıca Kuzeydoğu Asya’daki durum dahil karşılıklı ilgi arz eden konuların değerlendirildiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230824/abd-japonya-ve-guney-kore-rusya-ve-cine-karsi-birlesti-1075031390.html
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güney kore, rusya, andrey rudenko, büyükelçi
güney kore, rusya, andrey rudenko, büyükelçi
Rusya: Güney Kore lideri Yoon’un ifadeleri ikili ilişkilere zarar veriyor
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’ün BM Genel Kurul oturumunda kullandığı ifadelerin iki ülkenin ilişkilerine büyük zarar verdiğini belirtti.
Güney Kore’nin Moskova Büyükelçisi Lee Dae-hoon’un Rusya Dışişleri Bakanlığı’na davet edilerek Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko’yla görüştüğü bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Rusya tarafı, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’ün BM Genel Kurulu 78. Üst Düzey Oturumu’ndaki konuşması sırasında Rusya’ya yönelik kullandığı ve Rusya-Güney Kore ilişkilerine büyük zarar veren hasımca ifadelere dikkat çekti. Ne yazık ki Seul, Rusya politikasını hayal ürünleri ve spekülasyonlar üzerine kurmayı tercih ediyor gibi görünüyor. Bu durum ikili işbirliğinin gelişmesi açısından olumsuz bir ortam ve hayal kırıklığı yaratıyor” ifadesine yer verildi.
Büyükelçinin, Rusya tarafının görüşünü bir an önce Seul’e iletme sözünü verdiği belirtilen açıklamada, tarafların ayrıca Kuzeydoğu Asya’daki durum dahil karşılıklı ilgi arz eden konuların değerlendirildiği aktarıldı.