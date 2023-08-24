https://sputniknews.com.tr/20230824/abd-japonya-ve-guney-kore-rusya-ve-cine-karsi-birlesti-1075031390.html
‘ABD, Japonya ve Güney Kore, Rusya ve Çin’e karşı birleşti’
‘ABD, Japonya ve Güney Kore, Rusya ve Çin’e karşı birleşti’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD, Japonya ve Güney Kore’nin Camp David’deki zirvede vardığı anlaşmanın çatışmacı niteliğe sahip olduğunu... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T22:27+0300
2023-08-24T22:27+0300
2023-08-29T22:27+0300
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Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, geçen hafta Camp David’de gerçekleşen ABD-Japonya-Güney Kore Zirvesi’ni değerlendirdi.Üçlü görüşmenin gidişatını dikkatle takip ettiklerini anlatan Rus diplomat, zirvede varılan anlaşmanın açıkça çatışmacı niteliğe sahip olduğunu ve Soğuk Savaş ruhunu taşıdığını söyledi.Anlaşmanın, küresel tehditlere tepki verme bahanesiyle Asya Pasifik bölgesinde blok mimarisini inşa etmeye yönelik olduğunu söyleyen Zaharova, “Üç ülkenin askeri ve siyasi işbirliği, Rusya ve Çin’i caydırmak dahil Amerikan hegemonunun temel kurallarını ilerletmeyi, bağımsız ülkeleri kötü şöhretli "kurallara dayalı düzene" uymaya zorlamayı amaçlıyor” ifadesini kullandı.
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abd, abd, japonya, japonya, mariya zaharova, güney kore, güney kore
abd, abd, japonya, japonya, mariya zaharova, güney kore, güney kore
‘ABD, Japonya ve Güney Kore, Rusya ve Çin’e karşı birleşti’
22:27 24.08.2023 (güncellendi: 22:27 29.08.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD, Japonya ve Güney Kore’nin Camp David’deki zirvede vardığı anlaşmanın çatışmacı niteliğe sahip olduğunu belirtti.
Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, geçen hafta Camp David’de gerçekleşen ABD-Japonya-Güney Kore Zirvesi’ni değerlendirdi.
Üçlü görüşmenin gidişatını dikkatle takip ettiklerini anlatan Rus diplomat, zirvede varılan anlaşmanın açıkça çatışmacı niteliğe sahip olduğunu ve Soğuk Savaş ruhunu taşıdığını söyledi.
Anlaşmanın, küresel tehditlere tepki verme bahanesiyle Asya Pasifik bölgesinde blok mimarisini inşa etmeye yönelik olduğunu söyleyen Zaharova, “Üç ülkenin askeri ve siyasi işbirliği, Rusya ve Çin’i caydırmak dahil Amerikan hegemonunun temel kurallarını ilerletmeyi, bağımsız ülkeleri kötü şöhretli "kurallara dayalı düzene" uymaya zorlamayı amaçlıyor” ifadesini kullandı.