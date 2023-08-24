Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230824/abd-japonya-ve-guney-kore-rusya-ve-cine-karsi-birlesti-1075031390.html
‘ABD, Japonya ve Güney Kore, Rusya ve Çin’e karşı birleşti’
‘ABD, Japonya ve Güney Kore, Rusya ve Çin’e karşı birleşti’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD, Japonya ve Güney Kore’nin Camp David’deki zirvede vardığı anlaşmanın çatışmacı niteliğe sahip olduğunu... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T22:27+0300
2023-08-29T22:27+0300
dünya
abd
abd
japonya
japonya
mariya zaharova
güney kore
güney kore
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067346413_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a2a3bc6349492aabeeeb9459de9d3289.jpg
Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, geçen hafta Camp David’de gerçekleşen ABD-Japonya-Güney Kore Zirvesi’ni değerlendirdi.Üçlü görüşmenin gidişatını dikkatle takip ettiklerini anlatan Rus diplomat, zirvede varılan anlaşmanın açıkça çatışmacı niteliğe sahip olduğunu ve Soğuk Savaş ruhunu taşıdığını söyledi.Anlaşmanın, küresel tehditlere tepki verme bahanesiyle Asya Pasifik bölgesinde blok mimarisini inşa etmeye yönelik olduğunu söyleyen Zaharova, “Üç ülkenin askeri ve siyasi işbirliği, Rusya ve Çin’i caydırmak dahil Amerikan hegemonunun temel kurallarını ilerletmeyi, bağımsız ülkeleri kötü şöhretli "kurallara dayalı düzene" uymaya zorlamayı amaçlıyor” ifadesini kullandı.
abd
japonya
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067346413_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8909e0645dfcd86be9b91745ab4cc1b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd, japonya, japonya, mariya zaharova, güney kore, güney kore
abd, abd, japonya, japonya, mariya zaharova, güney kore, güney kore

‘ABD, Japonya ve Güney Kore, Rusya ve Çin’e karşı birleşti’

22:27 24.08.2023 (güncellendi: 22:27 29.08.2023)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Multimedya arşivine gidinRusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD, Japonya ve Güney Kore’nin Camp David’deki zirvede vardığı anlaşmanın çatışmacı niteliğe sahip olduğunu belirtti.
Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, geçen hafta Camp David’de gerçekleşen ABD-Japonya-Güney Kore Zirvesi’ni değerlendirdi.
Üçlü görüşmenin gidişatını dikkatle takip ettiklerini anlatan Rus diplomat, zirvede varılan anlaşmanın açıkça çatışmacı niteliğe sahip olduğunu ve Soğuk Savaş ruhunu taşıdığını söyledi.
Anlaşmanın, küresel tehditlere tepki verme bahanesiyle Asya Pasifik bölgesinde blok mimarisini inşa etmeye yönelik olduğunu söyleyen Zaharova, “Üç ülkenin askeri ve siyasi işbirliği, Rusya ve Çin’i caydırmak dahil Amerikan hegemonunun temel kurallarını ilerletmeyi, bağımsız ülkeleri kötü şöhretli "kurallara dayalı düzene" uymaya zorlamayı amaçlıyor” ifadesini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала