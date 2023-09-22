https://sputniknews.com.tr/20230922/rus-buyukelciligi-abd-ukraynaya-en-tehlikeli-silahi-saglamaya-hazir-1075675721.html

Rus Büyükelçiliği: ABD, Ukrayna’ya en tehlikeli silahı sağlamaya hazır

Rus Büyükelçiliği: ABD, Ukrayna’ya en tehlikeli silahı sağlamaya hazır

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD idaresinin Ukrayna’ya 'başarısız taarruzu su üzerinde tutmak' amacıyla en tehlikeli silahlar tedarik etmeye hazır... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T13:16+0300

2023-09-22T13:16+0300

2023-09-22T13:22+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

abd

washington

kiev

rus büyükelçiliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/15/1055751407_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_51777b84bbde4e84506693a7180daf14.jpg

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “ABD’nin Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi dikkatimizi çekti. Washington’un, Kiev’deki müşterilerine aralıksız olarak silah ve para pompalaması çoktandır kimseyi şaşırtmıyor. ABD idaresi, kendi halkını yok eden ve inkıyat içinde ülkemize karşı vekalet savaşı yürüten konuğunu eli boş evine gönderemezdi. ABD, Ukraynalılara askeri amaçlı en tehlikeli ürünler dahil her şey tedarik etmeye hazır. Yeter ki başarısız olan karşı saldırıyı bir şekilde ayakta tutma fırsatını sağlamak” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusunun hiçbir hedefe ulaşmadan büyük asker ve teçhizat kayıpları verdiğini belirten Büyükelçilik, ABD’li uzmanların büyük kısmının bunu kabul ettiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20230922/blinken-ukraynaya-325-milyon-dolarlik-askeri-yardim-paketi-duyurdu-1075674863.html

ukrayna

washington

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, abd, washington, kiev, rus büyükelçiliği