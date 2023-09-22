https://sputniknews.com.tr/20230922/rus-buyukelciligi-abd-ukraynaya-en-tehlikeli-silahi-saglamaya-hazir-1075675721.html
Rus Büyükelçiliği: ABD, Ukrayna’ya en tehlikeli silahı sağlamaya hazır
Rus Büyükelçiliği: ABD, Ukrayna’ya en tehlikeli silahı sağlamaya hazır
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD idaresinin Ukrayna’ya 'başarısız taarruzu su üzerinde tutmak' amacıyla en tehlikeli silahlar tedarik etmeye hazır... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T13:16+0300
2023-09-22T13:16+0300
2023-09-22T13:22+0300
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “ABD’nin Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi dikkatimizi çekti. Washington’un, Kiev’deki müşterilerine aralıksız olarak silah ve para pompalaması çoktandır kimseyi şaşırtmıyor. ABD idaresi, kendi halkını yok eden ve inkıyat içinde ülkemize karşı vekalet savaşı yürüten konuğunu eli boş evine gönderemezdi. ABD, Ukraynalılara askeri amaçlı en tehlikeli ürünler dahil her şey tedarik etmeye hazır. Yeter ki başarısız olan karşı saldırıyı bir şekilde ayakta tutma fırsatını sağlamak” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusunun hiçbir hedefe ulaşmadan büyük asker ve teçhizat kayıpları verdiğini belirten Büyükelçilik, ABD’li uzmanların büyük kısmının bunu kabul ettiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230922/blinken-ukraynaya-325-milyon-dolarlik-askeri-yardim-paketi-duyurdu-1075674863.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, washington, kiev, rus büyükelçiliği
ukrayna, ukrayna krizi, abd, washington, kiev, rus büyükelçiliği
Rus Büyükelçiliği: ABD, Ukrayna’ya en tehlikeli silahı sağlamaya hazır
13:16 22.09.2023 (güncellendi: 13:22 22.09.2023) Abone ol
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD idaresinin Ukrayna’ya 'başarısız taarruzu su üzerinde tutmak' amacıyla en tehlikeli silahlar tedarik etmeye hazır olduğunu belirtti.
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği
’nin Telegram
hesabından yapılan açıklamada, “ABD’nin Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi dikkatimizi çekti. Washington’un, Kiev’deki müşterilerine aralıksız olarak silah ve para pompalaması çoktandır kimseyi şaşırtmıyor. ABD idaresi, kendi halkını yok eden ve inkıyat içinde ülkemize karşı vekalet savaşı yürüten konuğunu eli boş evine gönderemezdi. ABD, Ukraynalılara askeri amaçlı en tehlikeli ürünler dahil her şey tedarik etmeye hazır. Yeter ki başarısız olan karşı saldırıyı bir şekilde ayakta tutma fırsatını sağlamak
” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusunun hiçbir hedefe ulaşmadan büyük asker ve teçhizat kayıpları verdiğini belirten Büyükelçilik, ABD’li uzmanların büyük kısmının bunu kabul ettiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Washington’u, Kiev rejimine durmadan yardım paketlerini vermenin sonuç vermeyeceğini anlamaya çağırıyoruz. Batı’nın çabaları, karadaki durumu değiştirecek güçte değil. Yalnız çatışmanın uzamasına, yeni can kayıplarına ve yıkımlara yol açıyor. Özel askeri harekat, belirlenen tüm hedeflere ulaşılana kadar devam edecek.”