https://sputniknews.com.tr/20230922/metrobus-icin-ayrilan-yoldaki-dubalari-deviren-surucu-hakkinda-adli-islem-baslatildi-1075693779.html
Metrobüs yolundaki dubaları deviren sürücüye para cezası
Metrobüs yolundaki dubaları deviren sürücüye para cezası
İstanbul'da metrobüs yolu geçiş güzergahını belirlemek amacıyla yola konulan dubaları devirerek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında adli... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T22:14+0300
2023-09-22T22:14+0300
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Esenyurt'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün D-100 Kuzey Yolu Haramidere istikametinde ilerleyen bir ticari aracın, metrobüs yolu geçiş güzergahını belirlemek amacıyla yola konulan dubaları devirdiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.2 bin 415 lira para cezasıAracın plakasından kimliği tespit edilen sürücü A.A'ya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 415 lira para cezası uygulandı.Seyir halindeyken trafiğin akışına aykırı olarak diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atacak şekilde araç kullandığı belirlenen A.A'nın sürücü belgesine, gerekli sağlık şartlarına haiz olduğunu yeni bir sağlık raporuyla belgeleyene kadar geçici olarak el konuldu.Sürücü A.A. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230809/metrobuste-ucan-tekme-yer-verme-sebebiyle-kavga-cikti-1074508491.html
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metrobüs, duba, istanbul, esenyurt
metrobüs, duba, istanbul, esenyurt
Metrobüs yolundaki dubaları deviren sürücüye para cezası
22:14 22.09.2023 (güncellendi: 22:15 22.09.2023) Abone ol
İstanbul'da metrobüs yolu geçiş güzergahını belirlemek amacıyla yola konulan dubaları devirerek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. 2 bin 415 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.
Esenyurt'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün D-100 Kuzey Yolu Haramidere istikametinde ilerleyen bir ticari aracın, metrobüs yolu geçiş güzergahını belirlemek amacıyla yola konulan dubaları devirdiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
2 bin 415 lira para cezası
Aracın plakasından kimliği tespit edilen sürücü A.A'ya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 415 lira para cezası uygulandı.
Seyir halindeyken trafiğin akışına aykırı olarak diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atacak şekilde araç kullandığı belirlenen A.A'nın sürücü belgesine, gerekli sağlık şartlarına haiz olduğunu yeni bir sağlık raporuyla belgeleyene kadar geçici olarak el konuldu.
Sürücü A.A. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.