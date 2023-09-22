https://sputniknews.com.tr/20230922/metrobus-icin-ayrilan-yoldaki-dubalari-deviren-surucu-hakkinda-adli-islem-baslatildi-1075693779.html

Metrobüs yolundaki dubaları deviren sürücüye para cezası

Metrobüs yolundaki dubaları deviren sürücüye para cezası

İstanbul'da metrobüs yolu geçiş güzergahını belirlemek amacıyla yola konulan dubaları devirerek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında adli... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T22:14+0300

2023-09-22T22:14+0300

2023-09-22T22:15+0300

türkiye

metrobüs

duba

istanbul

esenyurt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/16/1075693133_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_ea3864a62b5d6ab8ee33408756091419.jpg

Esenyurt'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün D-100 Kuzey Yolu Haramidere istikametinde ilerleyen bir ticari aracın, metrobüs yolu geçiş güzergahını belirlemek amacıyla yola konulan dubaları devirdiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.2 bin 415 lira para cezasıAracın plakasından kimliği tespit edilen sürücü A.A'ya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 415 lira para cezası uygulandı.Seyir halindeyken trafiğin akışına aykırı olarak diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atacak şekilde araç kullandığı belirlenen A.A'nın sürücü belgesine, gerekli sağlık şartlarına haiz olduğunu yeni bir sağlık raporuyla belgeleyene kadar geçici olarak el konuldu.Sürücü A.A. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230809/metrobuste-ucan-tekme-yer-verme-sebebiyle-kavga-cikti-1074508491.html

türkiye

istanbul

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metrobüs, duba, istanbul, esenyurt