https://sputniknews.com.tr/20230809/metrobuste-ucan-tekme-yer-verme-sebebiyle-kavga-cikti-1074508491.html

Metrobüste uçan tekme: Yer verme sebebiyle kavga çıktı

Metrobüste uçan tekme: Yer verme sebebiyle kavga çıktı

Metrobüste yer verme nedeniyle tartışan iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada birbirlerine uçan tekme ile saldıranları kadınlar ve diğer yolcular ayırdı. 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T16:26+0300

2023-08-09T16:26+0300

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türkiye

istanbul

kavga

tekme

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Kavga bugün öğle saatlerinde Yenibosna-Sefaköy arasında Beylikdüzü istikametine giden metrobüste yaşandı. Kimliği bilinmeyen iki yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Diğer yolcular araya girmeye çalıştı ancak şahıslar birbirine saldırmaya devam etti. Daha sonra genç yolcu, diğerine uçan tekme attı. Bunun üzerine diğeri de karşılık vererek gence uçan tekme atınca ortalık birbirine girdi. Araya kadın ve diğer yolcuların girmesiyle taraflar ayrıldı. Bunun üzerine sürücü Sefaköy durağında bir tarafı indirerek kavgayı sonlandırdı.Yaşanan kavga ve kargaşa anı bir yolcunun cep telefonu tarafından kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230802/esenyurtta-tekel-bayisinde-yaklasik-2-ay-once-yasanan-kavganin-goruntusu-ortaya-cikti-1074268910.html

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