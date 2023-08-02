Esenyurt’ta tekel bayisinde yaklaşık 2 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Demiryol-İş Sendikası: İzmir'in raylı sistemlerinde bitmek bilmeyen sorunlar var
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Silahlanma isteğindeki artışın nedeni ne?
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de tartışmalar neden büyüdü?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
17:33
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
0 dk
Z RAPORU
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Karayalçın-İmamoğlu görüşmesi ve vegan fenomenin ölümü!
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi değerlendirmesi
20:45
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230802/esenyurtta-tekel-bayisinde-yaklasik-2-ay-once-yasanan-kavganin-goruntusu-ortaya-cikti-1074268910.html
Esenyurt’ta tekel bayisinde yaklaşık 2 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü ortaya çıktı
Esenyurt’ta tekel bayisinde yaklaşık 2 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü ortaya çıktı
Esenyurt'ta, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayın gerçekleştiği tekel bayisinde yaklaşık 2.5 ay önce yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T07:15+0300
2023-08-02T07:15+0300
türkiye
esenyurt
tekel
tekel bayi
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074268756_0:2:821:464_1920x0_80_0_0_d744f95999e1b77f68bf623c2f0e82ce.jpg
Esenyurt'ta, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürerken yaklaşık 2.5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü ortaya çıktı.Görüntülerde, 28 Temmuz'da tekel bayisinde silahla öldürülen Yunus Emre Erzen'in ağabeyi Mehmet Erzen'in iş yerine gelen S.Ö. ile kavga etmesi yer alıyor.Baba Cantürk Erzen'in kavgaya müdahale ederek, S.Ö'yü dışarı çıkarttığı anların kaydedildiği görüntülerde, Mehmet Erzen'in elinde bir silahın bulunması dikkati çekiyor.Ne olmuştu?Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.Şüpheliler olayın ardından kaçarken, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.Şüphelilerden Murat Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında ilk yakalanan şüpheli Murat Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230801/esenyurtta-tekel-bayisindeki-olayla-ilgili-gozaltina-alinan-suphelilerden-biri-tutuklandi-1074247937.html
türkiye
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074268756_101:0:721:465_1920x0_80_0_0_78234b89a9094817b29985db64ed1099.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
esenyurt, tekel, tekel bayi, silahlı saldırı
esenyurt, tekel, tekel bayi, silahlı saldırı

Esenyurt’ta tekel bayisinde yaklaşık 2 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü ortaya çıktı

07:15 02.08.2023
© AAEsenyurt
Esenyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Esenyurt'ta, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayın gerçekleştiği tekel bayisinde yaklaşık 2.5 ay önce yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.
Esenyurt'ta, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürerken yaklaşık 2.5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde, 28 Temmuz'da tekel bayisinde silahla öldürülen Yunus Emre Erzen'in ağabeyi Mehmet Erzen'in iş yerine gelen S.Ö. ile kavga etmesi yer alıyor.
Baba Cantürk Erzen'in kavgaya müdahale ederek, S.Ö'yü dışarı çıkarttığı anların kaydedildiği görüntülerde, Mehmet Erzen'in elinde bir silahın bulunması dikkati çekiyor.

Ne olmuştu?

Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.
Şüpheliler olayın ardından kaçarken, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.
Şüphelilerden Murat Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında ilk yakalanan şüpheli Murat Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Esenyurt saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
TÜRKİYE
Esenyurt'ta tekel bayisindeki olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı
Dün, 15:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала