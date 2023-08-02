https://sputniknews.com.tr/20230802/esenyurtta-tekel-bayisinde-yaklasik-2-ay-once-yasanan-kavganin-goruntusu-ortaya-cikti-1074268910.html

Esenyurt’ta tekel bayisinde yaklaşık 2 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü ortaya çıktı

Esenyurt’ta tekel bayisinde yaklaşık 2 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü ortaya çıktı

Esenyurt'ta, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayın gerçekleştiği tekel bayisinde yaklaşık 2.5 ay önce yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T07:15+0300

2023-08-02T07:15+0300

2023-08-02T07:15+0300

türkiye

esenyurt

tekel

tekel bayi

silahlı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074268756_0:2:821:464_1920x0_80_0_0_d744f95999e1b77f68bf623c2f0e82ce.jpg

Esenyurt'ta, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürerken yaklaşık 2.5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü ortaya çıktı.Görüntülerde, 28 Temmuz'da tekel bayisinde silahla öldürülen Yunus Emre Erzen'in ağabeyi Mehmet Erzen'in iş yerine gelen S.Ö. ile kavga etmesi yer alıyor.Baba Cantürk Erzen'in kavgaya müdahale ederek, S.Ö'yü dışarı çıkarttığı anların kaydedildiği görüntülerde, Mehmet Erzen'in elinde bir silahın bulunması dikkati çekiyor.Ne olmuştu?Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.Şüpheliler olayın ardından kaçarken, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.Şüphelilerden Murat Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında ilk yakalanan şüpheli Murat Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230801/esenyurtta-tekel-bayisindeki-olayla-ilgili-gozaltina-alinan-suphelilerden-biri-tutuklandi-1074247937.html

türkiye

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

esenyurt, tekel, tekel bayi, silahlı saldırı