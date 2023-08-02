https://sputniknews.com.tr/20230802/esenyurtta-tekel-bayisinde-yaklasik-2-ay-once-yasanan-kavganin-goruntusu-ortaya-cikti-1074268910.html
Esenyurt’ta tekel bayisinde yaklaşık 2 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü ortaya çıktı
Esenyurt’ta tekel bayisinde yaklaşık 2 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü ortaya çıktı
Esenyurt'ta, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayın gerçekleştiği tekel bayisinde yaklaşık 2.5 ay önce yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T07:15+0300
2023-08-02T07:15+0300
2023-08-02T07:15+0300
türkiye
esenyurt
tekel
tekel bayi
silahlı saldırı
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Esenyurt'ta, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürerken yaklaşık 2.5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü ortaya çıktı.Görüntülerde, 28 Temmuz'da tekel bayisinde silahla öldürülen Yunus Emre Erzen'in ağabeyi Mehmet Erzen'in iş yerine gelen S.Ö. ile kavga etmesi yer alıyor.Baba Cantürk Erzen'in kavgaya müdahale ederek, S.Ö'yü dışarı çıkarttığı anların kaydedildiği görüntülerde, Mehmet Erzen'in elinde bir silahın bulunması dikkati çekiyor.Ne olmuştu?Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.Şüpheliler olayın ardından kaçarken, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.Şüphelilerden Murat Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında ilk yakalanan şüpheli Murat Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230801/esenyurtta-tekel-bayisindeki-olayla-ilgili-gozaltina-alinan-suphelilerden-biri-tutuklandi-1074247937.html
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esenyurt, tekel, tekel bayi, silahlı saldırı
esenyurt, tekel, tekel bayi, silahlı saldırı
Esenyurt’ta tekel bayisinde yaklaşık 2 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü ortaya çıktı
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Esenyurt'ta, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayın gerçekleştiği tekel bayisinde yaklaşık 2.5 ay önce yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.
Esenyurt'ta, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürerken yaklaşık 2.5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde, 28 Temmuz'da tekel bayisinde silahla öldürülen Yunus Emre Erzen'in ağabeyi Mehmet Erzen'in iş yerine gelen S.Ö. ile kavga etmesi yer alıyor.
Baba Cantürk Erzen'in kavgaya müdahale ederek, S.Ö'yü dışarı çıkarttığı anların kaydedildiği görüntülerde, Mehmet Erzen'in elinde bir silahın bulunması dikkati çekiyor.
Ne olmuştu?
Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.
Şüpheliler olayın ardından kaçarken, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.
Şüphelilerden Murat Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında ilk yakalanan şüpheli Murat Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.