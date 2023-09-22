https://sputniknews.com.tr/20230922/kanada-rusya-karsiti-yaptirim-listesini-bir-kez-daha-genisletti-1075694993.html

Kanada, Rusya karşıtı yaptırım listesini bir kez daha genişletti

Kanada, Rusya karşıtı yaptırım listesini bir kez daha genişletti

Kanada, Rusya’ya yönelik yaptırımlar listesinin genişletildiğini duyurdu. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T23:46+0300

2023-09-22T23:46+0300

2023-09-22T23:46+0300

ukrayna krizi

kanada

yaptırım

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkeyi ziyareti öncesinde Kanada'daki yaptırım listesine toplam 42 kişi ve 2 kuruluş eklendi.Ottava’nın listesine bu kez aralarında Moskova Devlet Dış İlişkiler Üniversitesi (MGIMO), Ekonomi Yüksek Okulu, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü, Komsomolskaya Pravda gazetesi, Rusya Askeri Yurtsever Hareketi ‘Yunarmiya’, Rus Coğrafya Derneği, Rusya Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rossotrudniçestvo) Başkanı Yevgeniy Primakov’un da olduğu toplam 42 kişi ve 21 kuruluş eklendi.

https://sputniknews.com.tr/20230721/rusya-abd-ve-kanadanin-yaptirimlari-karsiliksiz-kalmayacak-1073827524.html

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