https://sputniknews.com.tr/20230721/rusya-abd-ve-kanadanin-yaptirimlari-karsiliksiz-kalmayacak-1073827524.html
Rusya: ABD ve Kanada’nın yaptırımları karşılıksız kalmayacak
Rusya: ABD ve Kanada’nın yaptırımları karşılıksız kalmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve Kanada’nın Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının karşılıksız kalmayacağını ifade etti. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T21:53+0300
2023-07-21T21:53+0300
2023-07-21T21:53+0300
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada “Washington ve sadık vasalı Ottawa’nın başlattığı yeni yaptırım dalgası, (ABD Başkanı) Joe Biden idaresi ve Kanada’da hüküm süren Başbakan Justin Trudeau rejiminin, Rus ekonomisini çökertme ve Rusya’yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma hedefine ulaşmadaki acizliğinin en iyi kanıtı. Ateşli ‘kareleri vurma’ hevesi de buradan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.Yaptırım listesine dahil edilen vatandaş ve şirketlerin telefon rehberlerinden ve Kiev rejimi ile Batı himayesindeki ‘sistem dışı’ muhalefetin oluşturduğu türlü listelerden alındığı tahmininde bulunan Zaharova, Kanada yönetiminin, ‘ağabeyi’ ABD’nin önünde koşarak onun ve ülke içindeki Ukraynalı aşırı milletçi unsurlarının gözüne girmeye çalışarak Rus sanatçıların ülkeye girişini yasakladığını belirtti.Rus karşıtlarının, yaptırım sopasını sallamasına rağmen Rusya’nın kalkınmasına ve özel askeri harekatına engel olamadığını kaydeden Zaharova, “Bu, dolardan uzaklaşma, mali ve sınai kendi kendimize yeterlilik dahil siyasi ve ekonomik egemenliği güçlendirmeye ve savunma kabiliyetimizle ulusal güvenli tam sağlamaya yönelik rotamızın doğruluğunu teyit ediyor.” dedi.Zaharova, “Rusya’ya karşı topyekun ‘hibrit savaş’ ilan eden ABD ve Kanada’nın düşmanca eylemleri elbette uygun bir karşılık alacak ve cevapsız kalmayacak” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230720/putin-dis-ticarette-hasim-ulkelere-yonelik-misilleme-onlemlerinin-suresini-2-yil-uzatti-1073764972.html
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rusya, kanada, mariya zaharova
Rusya: ABD ve Kanada’nın yaptırımları karşılıksız kalmayacak
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve Kanada’nın Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının karşılıksız kalmayacağını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada “Washington ve sadık vasalı Ottawa’nın başlattığı yeni yaptırım dalgası, (ABD Başkanı) Joe Biden idaresi ve Kanada’da hüküm süren Başbakan Justin Trudeau rejiminin, Rus ekonomisini çökertme ve Rusya’yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma hedefine ulaşmadaki acizliğinin en iyi kanıtı. Ateşli ‘kareleri vurma’ hevesi de buradan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.
Yaptırım listesine dahil edilen vatandaş ve şirketlerin telefon rehberlerinden ve Kiev rejimi ile Batı himayesindeki ‘sistem dışı’ muhalefetin oluşturduğu türlü listelerden alındığı tahmininde bulunan Zaharova, Kanada yönetiminin, ‘ağabeyi’ ABD’nin önünde koşarak onun ve ülke içindeki Ukraynalı aşırı milletçi unsurlarının gözüne girmeye çalışarak Rus sanatçıların ülkeye girişini yasakladığını belirtti.
Rus karşıtlarının, yaptırım sopasını sallamasına rağmen Rusya’nın kalkınmasına ve özel askeri harekatına engel olamadığını kaydeden Zaharova, “Bu, dolardan uzaklaşma, mali ve sınai kendi kendimize yeterlilik dahil siyasi ve ekonomik egemenliği güçlendirmeye ve savunma kabiliyetimizle ulusal güvenli tam sağlamaya yönelik rotamızın doğruluğunu teyit ediyor.” dedi.
Zaharova, “Rusya’ya karşı topyekun ‘hibrit savaş’ ilan eden ABD ve Kanada’nın düşmanca eylemleri elbette uygun bir karşılık alacak ve cevapsız kalmayacak” diye ekledi.