https://sputniknews.com.tr/20230922/hataydaki-ronesans-sitesinin-muhendisi-tutuklandi-1075690509.html
Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden biri tutuklandı
Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden biri tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 1000 dolayında kişinin hayatını kaybettiği Hatay’daki Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden E.D. tutuklandı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T20:29+0300
2023-09-22T20:29+0300
2023-09-22T20:41+0300
hatay
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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rönesans rezidans
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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalara devam ediliyor.Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında yapılan ve depremde yıkılması sonucu 1000 dolayında kişinin hayatının kaybettiği Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden 47 yaşındaki E.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Rönesans Sitesi'nin yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun 11 Şubat'ta, sitenin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu ise 21 Mart'ta tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230321/hatayda-yikilan-ronesans-sitesinin-yapi-denetim-sorumlusu-ali-onur-cincinoglu-tutuklandi-1068584339.html
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hatay, deprem, deprem, rönesans, rönesans, rönesans inşaat şirketi, rönesans rezidans
Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden biri tutuklandı
20:29 22.09.2023 (güncellendi: 20:41 22.09.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 1000 dolayında kişinin hayatını kaybettiği Hatay’daki Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden E.D. tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalara devam ediliyor.
Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında yapılan ve depremde yıkılması sonucu 1000 dolayında kişinin hayatının kaybettiği Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden 47 yaşındaki E.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Rönesans Sitesi'nin yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun 11 Şubat'ta, sitenin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu ise 21 Mart'ta tutuklanmıştı.