https://sputniknews.com.tr/20230321/hatayda-yikilan-ronesans-sitesinin-yapi-denetim-sorumlusu-ali-onur-cincinoglu-tutuklandi-1068584339.html
Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu tutuklandı
Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu tutuklandı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-21T21:32+0300
2023-03-21T21:40+0300
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Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu tutuklandı
21:32 21.03.2023 (güncellendi: 21:40 21.03.2023) Abone ol
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu tutuklandı.