https://sputniknews.com.tr/20230922/gana-kole-ticareti-nedeniyle-afrika-ulkelerine-tazminat-odenmesini-istedi-1075669520.html

Gana, köle ticareti nedeniyle Afrika ülkelerine tazminat ödenmesini istedi

Gana, köle ticareti nedeniyle Afrika ülkelerine tazminat ödenmesini istedi

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, transatlantik köle ticaretinin yol açtığı tarihi adaletsizliklerden etkilenen Afrika ülkelerine tazminat ödenmesini istedi. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

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Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Afrika ülkeleri için tazminat konusunu gündeme getirmenin tam zamanı olduğunu belirtti.Akufo-Addo, dünyanın, köle ticaretinin sonuçlarına ilişkin gerçeklerle yüzleşme konusunda isteksiz olduğunu vurguladı.Paranın Afrikalılara yaşatılan dehşeti telafi edemeyeceğinin altını çizen Akufo-Addo, "Ancak bu, kötülük yapıldığını, milyonlarca üretken Afrikalının kıtamızın kucağından koparıldığını ve emeklerinin karşılığı ödenmeden Amerika ve Karayipler'de çalıştırıldığını ortaya koyacak." dedi.Akufo-Addo, köle ticareti nedeniyle Afrika ülkelerine tazminat ödenmesi gerektiğini ifade ederek, köle ticaretine dahil olan Avrupa ülkelerine resmi bir özür çağrısında bulundu.

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