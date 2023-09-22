https://sputniknews.com.tr/20230922/gana-kole-ticareti-nedeniyle-afrika-ulkelerine-tazminat-odenmesini-istedi-1075669520.html
Gana, köle ticareti nedeniyle Afrika ülkelerine tazminat ödenmesini istedi
Gana, köle ticareti nedeniyle Afrika ülkelerine tazminat ödenmesini istedi
Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, transatlantik köle ticaretinin yol açtığı tarihi adaletsizliklerden etkilenen Afrika ülkelerine tazminat ödenmesini istedi. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T02:51+0300
2023-09-22T02:51+0300
2023-09-22T02:51+0300
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nana akuffo-addo
bm
birleşmiş milletler (bm)
tazminat
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Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Afrika ülkeleri için tazminat konusunu gündeme getirmenin tam zamanı olduğunu belirtti.Akufo-Addo, dünyanın, köle ticaretinin sonuçlarına ilişkin gerçeklerle yüzleşme konusunda isteksiz olduğunu vurguladı.Paranın Afrikalılara yaşatılan dehşeti telafi edemeyeceğinin altını çizen Akufo-Addo, "Ancak bu, kötülük yapıldığını, milyonlarca üretken Afrikalının kıtamızın kucağından koparıldığını ve emeklerinin karşılığı ödenmeden Amerika ve Karayipler'de çalıştırıldığını ortaya koyacak." dedi.Akufo-Addo, köle ticareti nedeniyle Afrika ülkelerine tazminat ödenmesi gerektiğini ifade ederek, köle ticaretine dahil olan Avrupa ülkelerine resmi bir özür çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230407/ingiltere-kraliyetinin-kole-ticaretiyle-baglantisinin-arastirilmasina-kral-charlestan-destek-1069323687.html
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gana, afrika, köle, köle ticareti, nana akufo-addo, nana akuffo-addo, bm, birleşmiş milletler (bm), tazminat
gana, afrika, köle, köle ticareti, nana akufo-addo, nana akuffo-addo, bm, birleşmiş milletler (bm), tazminat
Gana, köle ticareti nedeniyle Afrika ülkelerine tazminat ödenmesini istedi
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Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, transatlantik köle ticaretinin yol açtığı tarihi adaletsizliklerden etkilenen Afrika ülkelerine tazminat ödenmesini istedi.
Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Afrika ülkeleri için tazminat konusunu gündeme getirmenin tam zamanı olduğunu belirtti.
Akufo-Addo, dünyanın, köle ticaretinin sonuçlarına ilişkin gerçeklerle yüzleşme konusunda isteksiz olduğunu vurguladı.
Paranın Afrikalılara yaşatılan dehşeti telafi edemeyeceğinin altını çizen Akufo-Addo, "Ancak bu, kötülük yapıldığını, milyonlarca üretken Afrikalının kıtamızın kucağından koparıldığını ve emeklerinin karşılığı ödenmeden Amerika ve Karayipler'de çalıştırıldığını ortaya koyacak." dedi.
Akufo-Addo, köle ticareti nedeniyle Afrika ülkelerine tazminat ödenmesi gerektiğini ifade ederek, köle ticaretine dahil olan Avrupa ülkelerine resmi bir özür çağrısında bulundu.