Emekli maaşına ara zamda rakam ortaya çıktı: Senaryolar netleşiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Ankara’da 65 yaş üstü ücretsiz taşımada sona gelindi
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Kıdem tazminatı nasıl kazanıldı?
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
IMEI kayıt mağdurlarının durumu
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka ile ilgili her detay
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Kaybolan F-35'in durumu
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
5 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: “ABD'nin Suriye politikası Şam'dan çok Ankara'ya yönelik”
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Peskov: Biden hiçbir zaman Putin kadar halk desteği görmedi, buna odaklansa iyi olur
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Karabağ’daki Rus barış gücü 5 bin kişiyi tahliye etti
18:34
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yanayız
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna ile müzakereler için herhangi bir önkoşul yok
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: NATO’nun tatbikatları giderek daha kışkırtıcı oluyor
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: “Ukrayna'nın çöküşünden Batı sorumlu”
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Polonya: Ukrayna’ya desteğimizi kesebiliriz
20:16
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Hinkle: Zelenskiy'yi trajik bir son bekliyor
20:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tourette Sendromu nedir?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIIN KEYFİ
Haftanın kültürel aktiviteleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230922/emekli-maasina-ara-zamda-rakam-ortaya-cikti-senaryolar-netlesiyor-1075671699.html
Emekli maaşına ara zamda rakam ortaya çıktı: Senaryolar netleşiyor
Emekli maaşına ara zamda rakam ortaya çıktı: Senaryolar netleşiyor
Emeklilere yapılan zammın ardından beklentileri karşılanmayan milyonlarca emekli ek zammı merak ediyor. Ocak ayı beklenmeden doğrudan bir ara zam yapılması söz... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T08:00+0300
2023-09-22T08:00+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071831609_5:0:851:476_1920x0_80_0_0_df91d970a60b402ec396cd3f75e1a41d.jpg
Emeklilere yapılacak ilave artışın ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Refah payı da dikkate alınarak oransal artışla iyileştirme yapılması birinci seçenek arasında bulunuyor. Bu durumda ocak ayı beklenmeden doğrudan bir ara zam yapılması söz konusu olabilir. Sabah'ın haberine göre, memurlara olduğu gibi emeklilere de seyyanen bir artış yapılması da seçenekler arasında yer alıyor.Emekliye zam oranıOrta Vadeli Program'da yüzde 65 olan yılsonu enflasyon tahmini emekliye zam oranını ortaya koydu. TÜİK verilerine göre temmuz-ağustos artışı yüzde 19.44 olurken, OVP tahminine göre enflasyon zammı yüzde 37.76 olacak. Meclis'te yapılacak düzenlemeyle enflasyonun üzerine ek olarak bir iyileştirme yapılacak.En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?Ayrıca 7500 lira olan en düşük emekli aylığının da yılbaşında artırılması bekleniyor. Cepte olan enflasyon artışına göre en düşük emekli aylığına yüzde 37.76 zam durumunda 7500 liralık tutar 10 bin 332 liraya yükselecek.Bugün itibariyle 7 bin 900 lira olan emekli aylığı 10 bin 883 lira, 8 bin 200 lira olan emekli aylığı 11 bin 434 lira, 9 bin lira alan 12 bin 398 lira, 9 bin 400 lira alan da 12 bin 949 lira alacak.Emeklilere 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.Kademeli artış gündemdeSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.3 Ocak'ta kesin artış oranıEmekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. Emekliler yeni yılda enflasyon zammıyla gelen kesin artış oranını ise 3 Ocak'ta öğrenecek.Küçük esnafın, tüccarın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Yapılacak düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde Bağ-Kur'lular 9 bin gün yerine 7 bin 200 güne düşürülecek. Böylece 1800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230922/emeklilere-cumhuriyet-bayrami-ikramiyesi-verilecek-mi-hesaplara-ne-zaman-yatacak-1075669669.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071831609_111:0:746:476_1920x0_80_0_0_17a00d8f85d6c2de46130d5e3685b181.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi
emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi

Emekli maaşına ara zamda rakam ortaya çıktı: Senaryolar netleşiyor

08:00 22.09.2023
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
© AA
Abone olTelegram
Emeklilere yapılan zammın ardından beklentileri karşılanmayan milyonlarca emekli ek zammı merak ediyor. Ocak ayı beklenmeden doğrudan bir ara zam yapılması söz konusu olabilir. Emekli zammında, prim-aylık dengesizliğinin giderilecek, refah payı ya da seyyanen zam yapılacak.
Emeklilere yapılacak ilave artışın ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Refah payı da dikkate alınarak oransal artışla iyileştirme yapılması birinci seçenek arasında bulunuyor. Bu durumda ocak ayı beklenmeden doğrudan bir ara zam yapılması söz konusu olabilir. Sabah'ın haberine göre, memurlara olduğu gibi emeklilere de seyyanen bir artış yapılması da seçenekler arasında yer alıyor.

Emekliye zam oranı

Orta Vadeli Program'da yüzde 65 olan yılsonu enflasyon tahmini emekliye zam oranını ortaya koydu. TÜİK verilerine göre temmuz-ağustos artışı yüzde 19.44 olurken, OVP tahminine göre enflasyon zammı yüzde 37.76 olacak. Meclis'te yapılacak düzenlemeyle enflasyonun üzerine ek olarak bir iyileştirme yapılacak.

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Ayrıca 7500 lira olan en düşük emekli aylığının da yılbaşında artırılması bekleniyor. Cepte olan enflasyon artışına göre en düşük emekli aylığına yüzde 37.76 zam durumunda 7500 liralık tutar 10 bin 332 liraya yükselecek.
Bugün itibariyle 7 bin 900 lira olan emekli aylığı 10 bin 883 lira, 8 bin 200 lira olan emekli aylığı 11 bin 434 lira, 9 bin lira alan 12 bin 398 lira, 9 bin 400 lira alan da 12 bin 949 lira alacak.
Emeklilere 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.

Kademeli artış gündemde

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.

3 Ocak'ta kesin artış oranı

Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. Emekliler yeni yılda enflasyon zammıyla gelen kesin artış oranını ise 3 Ocak'ta öğrenecek.
Küçük esnafın, tüccarın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Yapılacak düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde Bağ-Kur'lular 9 bin gün yerine 7 bin 200 güne düşürülecek. Böylece 1800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2023
EKONOMİ
Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, hesaplara ne zaman yatacak?
06:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала