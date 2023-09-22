https://sputniknews.com.tr/20230922/emekli-maasina-ara-zamda-rakam-ortaya-cikti-senaryolar-netlesiyor-1075671699.html

Emekli maaşına ara zamda rakam ortaya çıktı: Senaryolar netleşiyor

Emekli maaşına ara zamda rakam ortaya çıktı: Senaryolar netleşiyor

Emeklilere yapılan zammın ardından beklentileri karşılanmayan milyonlarca emekli ek zammı merak ediyor. Ocak ayı beklenmeden doğrudan bir ara zam yapılması söz... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T08:00+0300

2023-09-22T08:00+0300

2023-09-22T08:00+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

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Emeklilere yapılacak ilave artışın ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Refah payı da dikkate alınarak oransal artışla iyileştirme yapılması birinci seçenek arasında bulunuyor. Bu durumda ocak ayı beklenmeden doğrudan bir ara zam yapılması söz konusu olabilir. Sabah'ın haberine göre, memurlara olduğu gibi emeklilere de seyyanen bir artış yapılması da seçenekler arasında yer alıyor.Emekliye zam oranıOrta Vadeli Program'da yüzde 65 olan yılsonu enflasyon tahmini emekliye zam oranını ortaya koydu. TÜİK verilerine göre temmuz-ağustos artışı yüzde 19.44 olurken, OVP tahminine göre enflasyon zammı yüzde 37.76 olacak. Meclis'te yapılacak düzenlemeyle enflasyonun üzerine ek olarak bir iyileştirme yapılacak.En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?Ayrıca 7500 lira olan en düşük emekli aylığının da yılbaşında artırılması bekleniyor. Cepte olan enflasyon artışına göre en düşük emekli aylığına yüzde 37.76 zam durumunda 7500 liralık tutar 10 bin 332 liraya yükselecek.Bugün itibariyle 7 bin 900 lira olan emekli aylığı 10 bin 883 lira, 8 bin 200 lira olan emekli aylığı 11 bin 434 lira, 9 bin lira alan 12 bin 398 lira, 9 bin 400 lira alan da 12 bin 949 lira alacak.Emeklilere 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.Kademeli artış gündemdeSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.3 Ocak'ta kesin artış oranıEmekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. Emekliler yeni yılda enflasyon zammıyla gelen kesin artış oranını ise 3 Ocak'ta öğrenecek.Küçük esnafın, tüccarın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Yapılacak düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde Bağ-Kur'lular 9 bin gün yerine 7 bin 200 güne düşürülecek. Böylece 1800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230922/emeklilere-cumhuriyet-bayrami-ikramiyesi-verilecek-mi-hesaplara-ne-zaman-yatacak-1075669669.html

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