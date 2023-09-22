https://sputniknews.com.tr/20230922/emeklilere-cumhuriyet-bayrami-ikramiyesi-verilecek-mi-hesaplara-ne-zaman-yatacak-1075669669.html

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, hesaplara ne zaman yatacak?

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, hesaplara ne zaman yatacak?

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde gelişmeler takip ediliyor. AK Parti'den emeklilere 5 bin TL ikramiye açıklaması geldi. Peki, emekliye Cumhuriyet... 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T06:35+0300

2023-09-22T06:35+0300

2023-09-22T06:35+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

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Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi merak edilen konular arasında yer alıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında konuştu.Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar" dedi.Dağ, 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır” ifadelerini kullandı.Emekliler Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini ne zaman alacak?Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor.Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor.Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlıklar yapılıyor.Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230921/memur-ve-emekli-zamminda-rakam-ve-oran-verildi-maas-tablosu-netlesti-1075642793.html

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