https://sputniknews.com.tr/20230922/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075672909.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27.1380 liradan, euro 28.9080 liradan güne başladı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T09:10+0300
2023-09-22T09:10+0300
2023-09-22T09:10+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
1 dolar
euro/tl
1 euro
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Serbest piyasada 27.1360 liradan alınan dolar 27.1380 liradan satılıyor. 28.9060 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.9080 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27.1070 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28.9240 lira olmuştu
https://sputniknews.com.tr/20230921/merkez-bankasi-karari-sonrasi-dolartlde-son-durum-1075652268.html
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dolar, dolar/tl, 1 dolar, euro/tl, 1 euro
dolar, dolar/tl, 1 dolar, euro/tl, 1 euro
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 27.1380 liradan, euro 28.9080 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27.1360 liradan alınan dolar 27.1380 liradan satılıyor. 28.9060 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.9080 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27.1070 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28.9240 lira olmuştu