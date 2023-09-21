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Merkez Bankası kararı sonrası dolar/TL'de son durum
Merkez Bankası kararı sonrası dolar/TL'de son durum
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. TCMB politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T14:22+0300
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası politika faizini 5 puan artırarak yüzde 30'a çıkardı. Ekonomistler 5 puanlık faiz artışı bekliyordu.Piyasa beklentileri doğrultusunda gelen karar sonrası dolar/TL kademeli olarak 27.09'a kadar yükseldi.Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamadan önce ise 26.97 TL civarında işlem görüyordu.Euro/TL 28,85 civarında işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230921/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1075651181.html
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merkez, merkez bankası, dolar, dolar/tl, 1 dolar
merkez, merkez bankası, dolar, dolar/tl, 1 dolar

Merkez Bankası kararı sonrası dolar/TL'de son durum

14:22 21.09.2023
© AADolar/TL
Dolar/TL - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© AA
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. TCMB politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde 30'a çıkardı. Faiz kararı sonrası dolar/TL kademeli olarak 27.09'a kadar yükseldi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.
Merkez Bankası politika faizini 5 puan artırarak yüzde 30'a çıkardı. Ekonomistler 5 puanlık faiz artışı bekliyordu.

Piyasa beklentileri doğrultusunda gelen karar sonrası dolar/TL kademeli olarak 27.09'a kadar yükseldi.
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamadan önce ise 26.97 TL civarında işlem görüyordu.
Euro/TL 28,85 civarında işlem görüyor.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
EKONOMİ
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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