https://sputniknews.com.tr/20230922/cumhurbaskani-yardimcisi-haciyev-gonullu-olarak-silah-birakan-ermeni-askerler-serbest-birakiliyor-1075683087.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Gönüllü olarak silah bırakan Ermeni askerler serbest bırakılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Gönüllü olarak silah bırakan Ermeni askerler serbest bırakılıyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Azerbaycan, Karabağ'da teslim olan Ermeni askerlerini serbest bırakıyor 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T16:33+0300
2023-09-22T16:33+0300
2023-09-22T16:33+0300
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dağlık karabağ krizi
ilham aliyev
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya platformu X’te (eski Twitter), gönüllü olarak teslim olan Ermeni askerlerin serbest bırakıldığını açıkladı. Açıklamasında Hacıyev, “Hankendi – Laçin koridorunda bireysel araçlarıyla seyahat eden sivillerin güvenli geçişi sağlanıyor. Bölgeden ayrılanların çoğu Ermeni askerlerin aileleri. Gönüllü olarak silah bırakan Ermeni askerleri serbest kalacaktır, bunu açıkça belirttik” hususunu vurguladı.Azerbaycan, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni yeniden tesis etmek için 'yerel nitelikte terörle mücadele önlemleri' ismiyle yeni bir operasyon başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230921/azerbaycan-karabag-ermenilerine-yeniden-entegrasyon-plani-teslim-edildi-1075658169.html
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azerbaycan, ermenistan, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, ilham aliyev, hikmet hacıyev
azerbaycan, ermenistan, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, ilham aliyev, hikmet hacıyev
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Gönüllü olarak silah bırakan Ermeni askerler serbest bırakılıyor
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Azerbaycan, Karabağ'da teslim olan Ermeni askerlerini serbest bırakıyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya platformu X’te (eski Twitter), gönüllü olarak teslim olan Ermeni askerlerin serbest bırakıldığını açıkladı. Açıklamasında Hacıyev, “Hankendi – Laçin koridorunda bireysel araçlarıyla seyahat eden sivillerin güvenli geçişi sağlanıyor. Bölgeden ayrılanların çoğu Ermeni askerlerin aileleri. Gönüllü olarak silah bırakan Ermeni askerleri serbest kalacaktır, bunu açıkça belirttik” hususunu vurguladı.
Azerbaycan, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni yeniden tesis etmek için 'yerel nitelikte terörle mücadele önlemleri' ismiyle yeni bir operasyon başlamıştı.