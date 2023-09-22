https://sputniknews.com.tr/20230922/cumhurbaskani-yardimcisi-haciyev-gonullu-olarak-silah-birakan-ermeni-askerler-serbest-birakiliyor-1075683087.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Gönüllü olarak silah bırakan Ermeni askerler serbest bırakılıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Gönüllü olarak silah bırakan Ermeni askerler serbest bırakılıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Azerbaycan, Karabağ'da teslim olan Ermeni askerlerini serbest bırakıyor 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T16:33+0300

2023-09-22T16:33+0300

2023-09-22T16:33+0300

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya platformu X’te (eski Twitter), gönüllü olarak teslim olan Ermeni askerlerin serbest bırakıldığını açıkladı. Açıklamasında Hacıyev, “Hankendi – Laçin koridorunda bireysel araçlarıyla seyahat eden sivillerin güvenli geçişi sağlanıyor. Bölgeden ayrılanların çoğu Ermeni askerlerin aileleri. Gönüllü olarak silah bırakan Ermeni askerleri serbest kalacaktır, bunu açıkça belirttik” hususunu vurguladı.Azerbaycan, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni yeniden tesis etmek için 'yerel nitelikte terörle mücadele önlemleri' ismiyle yeni bir operasyon başlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230921/azerbaycan-karabag-ermenilerine-yeniden-entegrasyon-plani-teslim-edildi-1075658169.html

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